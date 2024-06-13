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Брав участь у захопленні Харківщини на початку вторгнення: російському командувачу повідомили про підозру

13 червня, 2024 четвер
15:00
Кримінал

Правоохоронці повідомили про підозру російському командувачу, який брав участь у захопленні Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області

Зміст

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, командувач віддавав бойові накази і розпорядження на підготовку та здійснення повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема брав безпосередню участь в організації захоплення Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів Харківщини.

Зазначається, що воєначальник керував агресивними воєнними діями із застосуванням озброєння. Його злочинні дії призвели до загибелі та поранення людей, руйнування та пошкоджень будівель, майна та інфраструктури.

За ведення війни у травні 2023 року указом президента РФ він отримав військове звання "генерал-майор". Згодом був призначений командувачем 58-ї загальновійськової армії Росії, яка відповідала за Запорізький напрямок.

Йому повідомили про підозру за фактом ведення агресивних воєнних дій (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

  • Служба безпеки у Чернівецькій області зібрала доказову базу на колишнього українського правоохоронця з Донеччини, який перейшов на бік окупантів і допомагав "анексувати" територію регіону.


 

Теги:
Росія
російська армія
Війна з Росією
Харківщина
Офіс генпрокурора
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