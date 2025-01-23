ДБР передало до суду справу так званого "генерального прокурора ЛНР"

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що колишній правоохоронець перейшов на бік загарбників у 2014 році після окупації російськими військами частини Луганської області. Він почав проводити брифінги та нагородження працівників так званої "прокуратури ЛНР" у якості "генерального прокурора".

"У 2022 році у ЗМІ з’явилася інформація про нібито загибель фігуранта під час вибуху в Луганську, проте достовірних відомостей про цей факт немає. Його обвинувачують у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України)", - зазначили в ДБР.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк до 15 років.