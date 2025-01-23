ДБР передало до суду справу так званого "генерального прокурора ЛНР"
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця, який на окупованих територіях Луганщини обійняв посаду так званого "генерального прокурора ЛНР". Обвинувальний акт направили до суду
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Зазначається, що колишній правоохоронець перейшов на бік загарбників у 2014 році після окупації російськими військами частини Луганської області. Він почав проводити брифінги та нагородження працівників так званої "прокуратури ЛНР" у якості "генерального прокурора".
"У 2022 році у ЗМІ з’явилася інформація про нібито загибель фігуранта під час вибуху в Луганську, проте достовірних відомостей про цей факт немає. Його обвинувачують у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України)", - зазначили в ДБР.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк до 15 років.
- Служба безпеки зібрала докази державної зради і колабораційної діяльності жительки Луганська, яка входить до числа топпосадовців окупаційної влади РФ.
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