Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Кримінал ДБР повідомило про підозру двом співробітникам ТЦК через загибель мобілізованого в Києві

ДБР повідомило про підозру двом співробітникам ТЦК через загибель мобілізованого в Києві

Юлія Юліна
18 липня, 2025 п'ятниця
18:25
Кримінал військовий квиток, мобілізація

ДБР повідомило про підозру двом співробітникам ТЦК, через яких загинув мобілізований. Обидва фігуранти перебувають під вартою

Зміст

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"У травні 2025 року співробітники ТЦК брали участь у перевезенні мобілізованих громадян із навчальних центрів у західних областях до Києва. Серед них був мешканець столиці, який мав певні проблеми зі здоров’ям та почав порушувати спокій в автобусі та сперечатися з працівниками ТЦК. Солдат Шевченківського ТЦК побив громадянина, застосував до нього електрошокер", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що заступник начальника Подільського районного ТЦК перебував на той момент в автобусі, але не завадив солдатові бити мобілізованого.

Коли автобус прибув до Києва, постраждалого винесли на плац, де була констатована його смерть.

Солдата Шевченківського ТЦК підозрюють у перевищенні службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). За цією статтею йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Заступника начальника Подільського ТЦК підозрюють у тому, що він свідомо не зупинив злочин, який вчиняв його підлеглий, що також призвело до тяжких наслідків під час воєнного стану (ч. 4 ст. 426 КК України). Максимальне покарання за цією статтею — до 10 років позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Теги:
Новини
Україна
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
ТЦК
Читайте також:
Медики допомогли завагітніти жінці, яка перенесла п'ять невдалих вагітностей
Автор Дар'я Куркіна
16 липня, 2025 середа
Громадянину Індії, який допомагав студентам-медикам скласти іспит КРОК за $9 тис., оголосили підозру
Дональд Трамп
Автор Дар'я Куркіна
11 липня, 2025 п'ятниця
"Побачите, що станеться": Трамп про удар РФ по пологовому будинку Харкова
гроза
Автор Катерина Ганжа
16 липня, 2025 середа
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де найближчими днями чекати грозових дощів та прохолоди
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.98
  • EUR
    Купівля 48.23
    Продаж 48.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
18 липня
21:38
лікарня, пацієнтка
У Словенії ухвалили закон про евтаназію: невиліковно хворі зможуть піти з життя за допомогою медикаментів
21:38
Оновлено
БПЛА
Росія запустила дрони по Україні: на Київщині спрацювала ППО
21:37
Ексклюзив
Рустем Умєров
Опинився на запасній колії: політолог Розумний про призначення Умєрова на посаду секретаря РНБО
21:35
Фрідріх Мерц
Мерц сумнівається, що Україна вступить у ЄС до 2034 року
21:10
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Україна в будь-якому разі вже застосовуватиме далекобій, - генерал Мусаєв
21:10
Ексклюзив
Метью Брайза
Трамп шукає спосіб посилити тиск на Путіна протягом цих 50 днів, - дипломат Брайза
20:48
Огляд
"Життя Чака"
Найочікуваніше "Життя Чака": що подивитися на вихідні
20:26
Збірна України з волейболу
Україна програла Сербії у волейбольній Лізі націй
20:14
Шаблю гетьмана Мазепи представили у королівській зброярні в Лондоні
20:11
Юлія Свириденко
Свириденко підтвердила домовленість зі США про інвестиції в українське виробництво дронів
20:03
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Умєров не займався Міноборони, а більше зовнішньополітичною діяльністю": Згурець про перестановки в уряді
20:00
Ексклюзив
Віталій Портников
Кожен із них хоче, щоб інший вважав його божевільним: Портников про погрози Трампа Кремлю
20:00
OPINION
Чому промахнувся Казарін з критикою Гончаренка
19:47
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
"Імпульс": Міноборони запускає систему автоматизації обліку особового складу на рівнях бригад і нижче
19:47
Федір Веніславський
"Автори закону про воєнний стан написали багато дурниць": нардеп Веніславський прокоментував зміну уряду під час війни
19:45
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін хоче запросити Трампа до Пекіна на річницю закінчення Другої світової війни, Путін уже погодився, - The Times
19:29
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував "більш відчутні українські далекобійні удари" по РФ
19:27
Ексклюзив
До Харкова почали долітати класичні FPV-дрони, - депутат облради Скорик
19:24
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
Усик та Дюбуа провели фінальну битву поглядів перед супербоєм
19:21
На фото людина, яка користується мобільним телефоном
На ТОТ дітей змушують учити російську мову через мобільний застосунок та звітувати про результати перед учителями, - ЦНС
18:54
комендантська година
Можна перебувати на вулиці лише 4 години на добу: у частині Донеччини змінили тривалість комендантської години
18:45
Ексклюзив
Трамп і Путін
Трамп бачить, що Путін використовує його у власних інтересах, і він розлючений, - дипломат Брайза
18:35
Оновлено
РФ запустила безпілотники по території України: на Дніпровщині та Сумщині є загиблі й поранені
18:32
Ердоган Путін
Ердоган у телефонній розмові з Путіним наголосив на важливості третього раунду перемовин України й РФ
18:16
Валерій Гергієв
"Є близьким другом Путіна з 1990-х": українська громада просить ЮНЕСКО посприяти у скасуванні виступу диригента Гергієва в Італії
18:07
Ексклюзив
Володимир Путін та Дональд Трамп
Путін поводиться з Трампом, як оперпрацівник з агентом, - генерал Мусаєв
18:05
Оновлено
прапор, Євросоюз
Рада ЄС схвалила 18-й пакет санкцій проти РФ. Медведєв обурився й назвав європейців недоумками
18:03
OPINION
Національна єдність виявилася портфелем без ручки
17:59
У Мінцифри оголосили про плани запуску аналога американського DOGE Ілона Маска
17:45
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
Усик - Дюбуа: відбулася процедура зважування перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу
17:36
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Віддав наказ бомбардувати цивільні будинки під час боїв за Київ": генералу РФ Чайко заочно повідомили про підозру
17:33
Ексклюзив
Віталій Портников
"Мовчання Путіна пов'язане з певними його намірами": Портников про відсутність реакції на ультиматум Трампа щодо 50 днів
17:33
Оновлено
Саміт НАТО у Гаазі
Закупівля зброї США для України за планом Трампа: у НАТО розповіли, що до ініціативи долучилися 8 держав
17:20
Ексклюзив
Сергій Братчук
На Кінбурнській косі з'явився український прапор, - Братчук
17:10
Wizz Air
Авіакомпанія Wizz Air оголосила про відновлення польотів із варшавського аеропорту "Модлін" після 13 років перерви
17:00
мобілізація
Міноборони розтлумачило закон про виплату 15 млн грн родинам військових, котрі загинули в полоні
16:50
"Не змогли поділити безплатні хот-доги": роспропаганда намагається перекласти на ЗСУ провину за атаку на поліцейських на Харківщині
16:44
Батіг Індіани Джонса, що належав принцесі Діані, продали на аукціоні за $525 тис.
16:44
Україна ЄС
Стефанішина: 18 липня ЄС мав відкрити перший кластер перемовин щодо вступу України, але цього не відбулося
16:39
Ексклюзив
Олександр Алфьоров
Ми готові до співпраці з Польщею, зокрема поставити крапку в питаннях ексгумацій, - голова УІНП Алфьоров
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV