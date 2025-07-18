ДБР повідомило про підозру двом співробітникам ТЦК через загибель мобілізованого в Києві

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"У травні 2025 року співробітники ТЦК брали участь у перевезенні мобілізованих громадян із навчальних центрів у західних областях до Києва. Серед них був мешканець столиці, який мав певні проблеми зі здоров’ям та почав порушувати спокій в автобусі та сперечатися з працівниками ТЦК. Солдат Шевченківського ТЦК побив громадянина, застосував до нього електрошокер", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що заступник начальника Подільського районного ТЦК перебував на той момент в автобусі, але не завадив солдатові бити мобілізованого.

Коли автобус прибув до Києва, постраждалого винесли на плац, де була констатована його смерть.

Солдата Шевченківського ТЦК підозрюють у перевищенні службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). За цією статтею йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Заступника начальника Подільського ТЦК підозрюють у тому, що він свідомо не зупинив злочин, який вчиняв його підлеглий, що також призвело до тяжких наслідків під час воєнного стану (ч. 4 ст. 426 КК України). Максимальне покарання за цією статтею — до 10 років позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.