ДБР повідомило про підозру двом співробітникам ТЦК через загибель мобілізованого в Києві
ДБР повідомило про підозру двом співробітникам ТЦК, через яких загинув мобілізований. Обидва фігуранти перебувають під вартою
Про це повідомила пресслужба ДБР.
"У травні 2025 року співробітники ТЦК брали участь у перевезенні мобілізованих громадян із навчальних центрів у західних областях до Києва. Серед них був мешканець столиці, який мав певні проблеми зі здоров’ям та почав порушувати спокій в автобусі та сперечатися з працівниками ТЦК. Солдат Шевченківського ТЦК побив громадянина, застосував до нього електрошокер", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що заступник начальника Подільського районного ТЦК перебував на той момент в автобусі, але не завадив солдатові бити мобілізованого.
Коли автобус прибув до Києва, постраждалого винесли на плац, де була констатована його смерть.
Солдата Шевченківського ТЦК підозрюють у перевищенні службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). За цією статтею йому загрожує до 12 років ув’язнення.
Заступника начальника Подільського ТЦК підозрюють у тому, що він свідомо не зупинив злочин, який вчиняв його підлеглий, що також призвело до тяжких наслідків під час воєнного стану (ч. 4 ст. 426 КК України). Максимальне покарання за цією статтею — до 10 років позбавлення волі.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше стало відомо, що на Рівненщині покарали працівників ТЦК, які побили цивільного та зламали йому ногу.
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