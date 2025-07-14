Готували підриви суддів і волонтерів на замовлення ГРУ: у Дніпрі й Полтаві затримали агенток Росії

Про це повідомила СБУ.

"Як встановило розслідування, замовлення російської спецслужби виконували дві мешканки Полтави, які вже мали судимість за наркоторгівлю та крадіжки. До уваги агресора рецидивістки потрапили через телеграм-канали, де шукали "легких заробітків2 після виходу на волю", – йдеться в матеріалі.

Фігурантки отримали завдання від ГРУ ліквідувати представників суддівських колегій та волонтерів завдяки саморобним вибуховим пристроям. У межах підготовки до замахів одна жінка залишилася шпигувати в Полтаві, а інша – виїхала для цього в Дніпро.

Після прибуття до обласного центру Дніпровщини одна з агенток отримала від куратора координати СВП, якого заховали в багажник скутера. Потім підозрювана припаркувала цей транспорт біля авітвки судді, якого ворог хотів підірвати.

фото: СБУ

"Щоб відслідкувати прибуття посадовця на місце запланованого теракту, агентка встановила навпроти "локації" телефонну камеру із віддаленим доступом для російського ГРУ. Саме в цей момент її затримали співробітники СБУ. Одночасно з цим було затримано її спільницю за місцем проживання у Полтаві", – зазначає Служба безпеки.

Водночас перед виконанням вказівок окупантів фігурантки виконали "тестове" завдання – підпалили авто воїна ЗСУ.

Жінкам оголосили підозри за статтями Кримінального кодексу про державну зраду, закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб, перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Фігурантки перебувають під вартою, їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.