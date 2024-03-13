СБУ оголосила підозру двом пособникам окупантів, які катували українців на Луганщині

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Одним із фігурантів є колишній співробітник місцевого підрозділу розформованої міліції, який у 2015 році погодився працювати в так званих правоохоронних органах окупантів.

"Після початку повномасштабного вторгнення РФ та захоплення Сватового він брав участь у репресіях проти українських патріотів, які чинили спротив загарбникам у місті. Діючи у складі озброєних груп рашистів, фігурант разом зі спільниками викрадав людей прямо посеред вулиці та відвозив їх "на підвал", - ідеться у повідомленні.

Там зловмисник бив людей прикладом автомата, поливав їх окропом та застосовував електричний струм.

Ще один фігурант – колишній посадовець місцевої пенітенціарної установи, який добровільно погодився на співпрацю з окупантами ще у 2014 році. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році росіяни створили катівню для українських військовополонених, де били їх гумовими кийками, а також днями тримали без їжі та води у переповнених камерах.

"Крім того, зловмисник особисто катував ув’язнених електричним струмом у власному кабінеті", - повідомили в СБУ.

Обом фігурантам заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

СБУ намагається встановити місцеперебування підозрюваних і притягнути їх до відповідальності.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.