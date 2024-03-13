СБУ оголосила підозру двом пособникам окупантів, які катували українців на Луганщині
СБУ встановила особи двох пособників окупантів, які викрадали мешканців ТОТ Луганщини й піддавали їх жорстоким тортурам, аби схилити до співпраці з росіянами
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Одним із фігурантів є колишній співробітник місцевого підрозділу розформованої міліції, який у 2015 році погодився працювати в так званих правоохоронних органах окупантів.
"Після початку повномасштабного вторгнення РФ та захоплення Сватового він брав участь у репресіях проти українських патріотів, які чинили спротив загарбникам у місті. Діючи у складі озброєних груп рашистів, фігурант разом зі спільниками викрадав людей прямо посеред вулиці та відвозив їх "на підвал", - ідеться у повідомленні.
Там зловмисник бив людей прикладом автомата, поливав їх окропом та застосовував електричний струм.
Ще один фігурант – колишній посадовець місцевої пенітенціарної установи, який добровільно погодився на співпрацю з окупантами ще у 2014 році. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році росіяни створили катівню для українських військовополонених, де били їх гумовими кийками, а також днями тримали без їжі та води у переповнених камерах.
"Крім того, зловмисник особисто катував ув’язнених електричним струмом у власному кабінеті", - повідомили в СБУ.
Обом фігурантам заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
СБУ намагається встановити місцеперебування підозрюваних і притягнути їх до відповідальності.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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