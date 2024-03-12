Вступила до лав "поліції" під час окупації Ізюму: майстрині манікюру заочно оголосили підозру
Під час окупації Ізюму Харківської області місцева майстриня манікюру вступила до лав так званої поліції: їй заочно оголосили підозру у колабораціонізмі
Про це інформує Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, під час захоплення російськими військовими Ізюму місцева майстриня манікюру погодилась співпрацювати з окупантами. Вона вступила до лав "Ізюмського відділку поліції" та обійняла посаду помічниці так званого оперативного чергового чергової частини.
"Працювала жінка з 8:00 до 17:00, а також заступала на чергування раз на місяць. Псевдоправоохорониця приймала інформацію про злочини та інші події, опрацьовувала її та доповідала "оперативному черговому", - йдеться у повідомленні.
Наразі жінці заочно повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Оскільки вона переховується на території Росії, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.
Фото: Харківська обласна прокуратура
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше підозру в колабораціонізмі оголосили адвокатці з Мелітополя, яка сприяла становленню та зміцненню окупаційної влади на захопленій частині регіону та здійснювала правосуддя від імені та за законами РФ.
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