Вступила до лав "поліції" під час окупації Ізюму: майстрині манікюру заочно оголосили підозру

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час захоплення російськими військовими Ізюму місцева майстриня манікюру погодилась співпрацювати з окупантами. Вона вступила до лав "Ізюмського відділку поліції" та обійняла посаду помічниці так званого оперативного чергового чергової частини.

"Працювала жінка з 8:00 до 17:00, а також заступала на чергування раз на місяць. Псевдоправоохорониця приймала інформацію про злочини та інші події, опрацьовувала її та доповідала "оперативному черговому", - йдеться у повідомленні.

Наразі жінці заочно повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Оскільки вона переховується на території Росії, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.