Здійснювала правосуддя від імені РФ: адвокатці з Мелітополя оголосили підозру

Про це інформує Запорізька обласна прокуратура.

За даними слідства, експомічниця голови Мелітопольського міжрайонного суду Запорізької області, а на час початку повномасштабного вторгнення - чинна адвокатка України, добровільно пішла на співпрацю з ворогом.

За пропозицією росіян вона обійняла посаду судді в незаконно створеному судовому органі "Мелитопольский районный суд Запорожской области".

"Посадовиця" винесла незаконний обвинувальний вирок у сфальсифікованій окупантами кримінальній справі стосовно українки, щоб її покарали за активну та відкриту проукраїнську позицію.

Псевдосудді з окупованого Мелітополя повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України)

Фото: Запорізька обласна прокуратура

8 березня стало відомо, що СБУ оголосила підозру голові окупаційного управління охорони здоров'я на ТОТ Харківщини, який звинуватив ЗСУ у вбивствах цивільних.

відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.