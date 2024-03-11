Здійснювала правосуддя від імені РФ: адвокатці з Мелітополя оголосили підозру
Підозру в колабораціонізмі оголосили адвокатці з Мелітополя, яка сприяла становленню та зміцненню окупаційної влади на захопленій частині регіону та здійснювала правосуддя від імені та за законами РФ
Про це інформує Запорізька обласна прокуратура.
За даними слідства, експомічниця голови Мелітопольського міжрайонного суду Запорізької області, а на час початку повномасштабного вторгнення - чинна адвокатка України, добровільно пішла на співпрацю з ворогом.
За пропозицією росіян вона обійняла посаду судді в незаконно створеному судовому органі "Мелитопольский районный суд Запорожской области".
"Посадовиця" винесла незаконний обвинувальний вирок у сфальсифікованій окупантами кримінальній справі стосовно українки, щоб її покарали за активну та відкриту проукраїнську позицію.
Псевдосудді з окупованого Мелітополя повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України)
Фото: Запорізька обласна прокуратура
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 8 березня стало відомо, що СБУ оголосила підозру голові окупаційного управління охорони здоров'я на ТОТ Харківщини, який звинуватив ЗСУ у вбивствах цивільних.
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