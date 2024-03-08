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СБУ оголосила підозру голові окупаційного управління охорони здоров'я на ТОТ Харківщини, який звинуватив ЗСУ у вбивствах цивільних

8 березня, 2024 п'ятниця
11:05
Війна з Росією окупанти на Донбасі

Перед деокупацією Харківщини голова окупаційного управління охорони здоров'я втік назад в Росію, де почав звинувачувати українську армію у вбивствах своїх громадян. СБУ оголосила про підозру у виправдовуванні агресії РФ

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що підозрюваний 57-річний громадянин РФ, акушер-гінеколог, який раніше працював міністром охорони здоров'я республіки Північна Осетія в Росії під час окупації Харківщини був направлений до регіону. Він обійняв посаду "керівника управління охорони здоров'я ВДА Харківської області". 
 
Перед деокупацією ЗСУ Харківщини він повернуся до РФ, де почав систематично роздавати інтерв'ю кремлівським пропагандистам, говорить прокуратура.
 
"В одному з репортажів він звинувачує українську армію у вбивствах своїх громадян при їх спробі виїхати до РФ, говорячи наступне: "Дуже багато було, і це вже повідомляли інші засоби масової інформації про те, що достатню кількість біженців було вбито під час спроби перетнути, припустимо, у бік РФ. Ми говоримо сьогодні саме за "ЛНР". Ті постраждалі й діти та дорослі, які вижили, їм приділяється особлива увага, як з боку наших колег Луганської народної республіки – як суб'єкта РФ". 

У своїх виступах він визнавав правомірною окупацію частини території України. 
 
Інтервʼю з підозрюваним були опубліковані на ресурсах, підконтрольних одному з російських пропагандистів - Олександру Малькевичу, першому заступнику голови комісії Громадської палати РФ з розвитку інформаційної спільноти, ЗМІ та масових комунікацій, пояснюють правоохоронці.

Зокрема трансляція відбувалась на російському телеканалі "ВТВ Плюс", російських інтернет-платформах відеохостингу та у соціальних мережах. 

Харківська облпрокуратура заочно повідомила чоловіку про підозру у виготовленні, поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України). 

Фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv

  • Служба безпеки України заочно повідомила так званому першому заступнику міністра економічного розвитку в окупаційному "уряді Криму" Роману Хитущенку про підозру в колабораційній діяльності.
Теги:
Кримінал
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Харківщина
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