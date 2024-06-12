Кіберполіція викрила киянина, який співпрацював з російськими хакерами

Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними слідства 28-річний чоловік спеціалізувався на розробці крипторів – спеціального програмного забезпечення для маскування комп’ютерних вірусів під виглядом безпечних файлів. Його послугами скористалася одна з російських хакерських груп для маскування віруса-шифрувальника "Conti-malware".

Наприкінці 2021 року російські хакери атакували прихованим програмним забезпеченням комп’ютерні мережі підприємства у Нідерландах та Бельгії. У результаті цих дій вони стали непридатні до використання. Хакери вимагали сплатити викуп за розшифрування комп’ютерів.

Кіберполіцейські встановили причетність чоловіка до російських хакерських угруповань "LockBit" та "Conti". Вони спеціалізуються на блокуванні роботи промислових підприємств з метою отримання викупу.

Фото: Національна поліція України

У межах досудового розслідування правоохоронці провели обшук в Києві та на території Харківської області. Вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.

Наразі слідство триває, вирішується питання про оголошення фігуранту підозри за ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.

Стаття передбачає до 15 років позбавлення волі.