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Колаборанта, який здійснював репресії проти українців у Балаклії, засудили до 13 років

9 липня, 2024 вiвторок
16:36
Кримінал

Колаборант, який під час окупації Балаклії Харківської області працював у "МВС РФ", отримав 13 років позбавлення волі

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Про це повідомляє Служба безпеки України.

Відповідно до інформації військової контррозвідки СБУ, засудженим виявився експрацівник тепломережі. Після захоплення своєї громади чоловік почав співпрацювати з росіянами та приєднався до окупаційного "МВС". 

Там фігуранта призначили до складу "загону швидкого реагування", працівники якого здійснювали масові репресії проти населення. Чоловік у складі російського "МВС" брав участь в облавах на місцевих жителів, які були проти кремлівського режиму.

"Під час таких "рейдів" людей викрадали до російських катівень та грабували їхні помешкання під виглядом "обшуків". За співпрацю з агресором він отримував від керівництва окупаційного органу "зарплату" в російських рублях", - розповідають у СБУ.

Коли ЗСУ звільнили Балаклію, колаборант за адресою тимчасового проживання "заліг на дно", після чого прагнув втекти до селища Першотравневе, що також на Харківщині. Однак чоловіка затримали навесні минулого року.

"За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив йому 13 років тюрми", - резюмують у повідомленні.

  • 12 червня Служба безпеки України затримала чоловіка, який під час окупації Сватівського району Луганщини ремонтував російську військову техніку, сподіваючись працювати у місцевій ворожій адміністрації.
Теги:
Україна
Росія
СБУ
російська армія
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
Балаклія
колаборанти
Харківщина
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