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Ремонтував РСЗВ і БТР ворога: у Дніпрі затримали колаборанта з Луганщини

12 червня, 2024 середа
13:28
Кримінал РСЗВ "Ураган"

Служба безпеки України затримала чоловіка, який під час окупації Сватівського району Луганщини ремонтував російську військову техніку, сподіваючись працювати у місцевій ворожій адміністрації

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

Затриманим виявився експрацівник фермерського господарства на Луганщині. Коли росіяни окупували його населений пункт - фігурант запропонував загарбникам свою допомогу.

"Маючи технічні навички, фігурант влаштувався на місцеву рембазу окупаційного угруповання. Там він займався ремонтом російської військової техніки, зокрема реактивних систем залпового вогню "Смерч", які були підбиті українськими захисниками в ході бойових дій", - розповідають у СБУ.

Також він лагодив бронетранспортери та вантажні автомобілі, якими РФ перевозила боєприпаси. Водночас фігурант допомагав росіянам зводити фортифікаційні споруди у вигляді бліндажів.

Акцентується: чоловік сподівався увійти до складу місцевої окупаційної адміністрації РФ за свою допомогу ворогові.

Восени 2022 року ЗСУ звільнили населений пункт, а підозрюваний поїхав до Дніпра, де переховувався під виглядом переселенця. Його було затримано в орендованій квартирі.

"Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність)", - резюмують у СБУ.

Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ

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Теги:
Україна
Росія
Дніпро
СБУ
Луганщина
Війна з Росією
колаборанти
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