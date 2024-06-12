Коригувала ворожі удари по Харкову: СБУ затримала російську агентку
Служба безпеки України затримала 55-річну мешканку Харкова, яка коригувала російські удари по місту. Їй загрожує довічне позбавлення волі
Про це повідомляє СБУ.
За даними Служби безпеки, жінка намагалася встановити і передати ворогу дані про місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки оборонців Харкова. Також вона збирала інформацію про наслідки російських атак.
Зазначається, що фігурантка сама вийшла на ворожий телеграм-канал і запропонувала там свою допомогу у війні проти України. Окрім того, вона давала поради, як воювати проти України, і закликала до захоплення Харкова.
Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Наразі фігурантка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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