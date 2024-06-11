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Готували російські удари по оборонних об’єктах Запоріжжя: двох братів підозрюють у держзраді

11 червня, 2024 вiвторок
10:17
Кримінал

Служба безпеки у Запоріжжі затримала двох братів, які намагалися передати російській ФСБ геолокацію передислокованих заводів оборонно-промислового комплексу міста для ракетних ударів

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Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що ворога цікавили координати цехів ПАТ "Мотор Січ" та ще одного машинобудівного заводу, які виробляють комплектуючі для авіації ЗСУ.

Насамперед росіянам потрібні були локації конструкторських бюро та виробничих потужностей, які були передислоковані після повномасштабного вторгнення і де виготовляють авіадвигуни для бойових гелікоптерів та БПЛА. 

Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила свого агента - механіка верстатів одного з промислових об’єктів Мотор Січі. За вказівкою окупантів той обходив територію підприємства та фіксував розташування виробничих цехів і складів з готовою продукцією.

Завербований містянин готувався направити відповідний звіт окупантам через свого брата - безробітного місцевого жителя, який був на прямому зв’язку з кадровим співробітником російської спецслужби.

У разі отримання розвідувальної інформації окупанти планували здійснити прицільні ракетні удари по оборонних об’єктах Запоріжжя. Проте контррозвідники СБУ затримали чоловіків на гарячому, коли ті готували сеанс зв’язку для передачі розвідданих до ФСБ.

Служба безпеки провела комплексні заходи, щоб убезпечити потужності оборонно-промислового комплексу України.

За даними слідства, обидва фігуранти потрапили в поле зору російської спецслужби через їхнього батька - ідейного рашиста, який проживає на тимчасово захопленій частині регіону.

Після дистанційного вербування фігурантів вивели на прямий контакт з представником ФСБ. Для комунікації використовували анонімні чати в популярному месенджері.

Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Тепер їм загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Також нещодавно Служба безпеки України затримала завербованого ФСБ охоронця енергокомпанії, який готував підриви авто військовослужбовців ТЦК у Запоріжжі.
Теги:
Запоріжжя
СБУ
Війна з Росією
державна зрада
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