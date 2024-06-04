Готував теракти проти працівників ТЦК: на Запоріжжі СБУ затримала завербованого ФСБ охоронця енергокомпанії
Служба безпеки України затримала завербованого ФСБ охоронця енергокомпанії, який готував підриви авто військовослужбовців ТЦК у Запоріжжі
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За інформацією слідчих СБУ, на вказівку російської ФСБ чоловік мав виявити авто співробітників місцевих військкоматів, а потім встановити під ними саморобні вибухові пристрої дистанційного керування."Завдяки оперативному реагуванню СБУ ворожий задум було зірвано. Російського агента затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Сил оборони", - йдеться в повідомленні.
Окрім цього, СБУ встановила, що чоловік шпигував за трансформаторними підстанціями Запоріжжя.
Затриманий - охоронець місцевої енергокомпанії, якого ФСБ дистанційно завербувала у квітні цього року. ФСБ вирішила завербувати чоловіка через його доньку, яка проживає у Москві та співпрацює з російською спецслужбою.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Служба безпеки затримала російського інформатора, який шпигував за підрозділами українських військових, що обороняють Харків.
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