Готував теракти проти працівників ТЦК: на Запоріжжі СБУ затримала завербованого ФСБ охоронця енергокомпанії

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За інформацією слідчих СБУ, на вказівку російської ФСБ чоловік мав виявити авто співробітників місцевих військкоматів, а потім встановити під ними саморобні вибухові пристрої дистанційного керування."Завдяки оперативному реагуванню СБУ ворожий задум було зірвано. Російського агента затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, СБУ встановила, що чоловік шпигував за трансформаторними підстанціями Запоріжжя.

Затриманий - охоронець місцевої енергокомпанії, якого ФСБ дистанційно завербувала у квітні цього року. ФСБ вирішила завербувати чоловіка через його доньку, яка проживає у Москві та співпрацює з російською спецслужбою.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.