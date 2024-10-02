Коригувала удари по Харкову: СБУ оголосила підозру викладачці університету

Про це повідомляє СБУ.

За інформацією правоохоронців, викладачка одного з місцевих університетів обходила Харків та його прилеглі території, де намагалася виявити розташування укріпрайонів та опорних пунктів Сил оборони.

"Особливу увагу вона звертала на місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ. Також інформаторка відслідковувала маршрути руху військових колон у напрямку передової", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, отримані відомості фігурантка скеровувала в анонімний чат своєму російському куратору. У "звіті" жінка нібито позначала координати військових об'єктів на гугл-картах і додавала до них текстовий опис.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Жінка наразі перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину й не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.