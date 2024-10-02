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Підпалювали об'єкти Укрзалізниці та шпигували за ППО: СБУ оголосила підозру подружжю з Дніпра

Катерина Єсікова
2 жовтня, 2024 середа
10:40
Кримінал

Служба безпеки повідомила про підозру подружжю з Дніпра, яке пішло на співпрацю з ворогом і підпалювало об'єкти інфраструктури Укрзалізниці

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Про це повідомляє СБУ.

Затримані 40-річний місцевий житель і його дружина передавали окупантам локації української ППО та вчиняли підпали на Укрзалізниці.

Зазначається, що жінка розвідувала місця базування підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, які прикривають Дніпро від ракетно-дронових атак РФ.

Натомість 40-річний дніпрянин займався підпалами. Задокументовано, що він спалив релейну шафу на одній із головних ліній залізничного сполучення в регіоні. 

"Надалі фігурант мав продовжити серію підпалів на стратегічно важливих об’єктах Укрзалізниці. Таким чином окупанти сподівалися порушити транспортну логістику Сил оборони на східному та південному напрямках фронту", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), а дії його дружини кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

За словами правоохоронців, чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна, його спільниці - 8 років тюрми.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину й не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.

  • Служба безпеки затримала в Черкасах мешканця, якого підозрюють у передачі російським спецслужбам даних про пункти постійної дислокації та бойові позиції підрозділів ППО в регіоні.
Теги:
Дніпро
Укрзалізниця
СБУ
Війна з Росією
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