Зливав ворогу локації ППО та місця базування Нацгвардії: мешканцю Черкас оголосили підозру в держзраді
Служба безпеки затримала в Черкасах мешканця, якого підозрюють у передачі російським спецслужбам даних про пункти постійної дислокації та бойові позиції підрозділів ППО в регіоні
Про це інформує пресцентр СБУ.
Зазначається, що потенційними цілями ворога були зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції та мобільно-вогневі групи українських військ. Також окупантів цікавили місця базування та система охорони підрозділів Національної гвардії.
Для отримання розвідданих ФСБ дистанційно завербувала 45-річного безробітного мешканця Черкас, який шукав швидкого заробітку на телеграм-каналах.
На завдання окупантів фігурант об’їжджав регіон, приховано фіксував локації українських захисників, а також випитував потрібну інформацію під виглядом побутових розмов зі своїми знайомими. Одержані відомості він переносив на ґуґл-карти, щоб потім разом із відповідними фото відправити російському куратору.
Так званий звіт окупанти планували використати для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів по регіону в обхід ППО.
На місці затримання у фігуранта виявили мобільний телефон із доказами комунікації з російською спецслужбою. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зараз чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину й не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.
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