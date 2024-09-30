Зливав ворогу локації ППО та місця базування Нацгвардії: мешканцю Черкас оголосили підозру в держзраді

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що потенційними цілями ворога були зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції та мобільно-вогневі групи українських військ. Також окупантів цікавили місця базування та система охорони підрозділів Національної гвардії.

Для отримання розвідданих ФСБ дистанційно завербувала 45-річного безробітного мешканця Черкас, який шукав швидкого заробітку на телеграм-каналах.

На завдання окупантів фігурант об’їжджав регіон, приховано фіксував локації українських захисників, а також випитував потрібну інформацію під виглядом побутових розмов зі своїми знайомими. Одержані відомості він переносив на ґуґл-карти, щоб потім разом із відповідними фото відправити російському куратору.

Так званий звіт окупанти планували використати для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів по регіону в обхід ППО.

На місці затримання у фігуранта виявили мобільний телефон із доказами комунікації з російською спецслужбою. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зараз чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину й не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.