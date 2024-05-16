Коригувала ворожі удари по Житомирщині: СБУ затримала агентку РФ
Служба безпеки України затримала російську агентку, яка коригувала ворожі ракетно-дронові удари по Житомирщині та відслідковувала локації українських захисників
Про це повідомила СБУ.
Згідно з даними розслідування, фігуранткою є місцева жителька та ідеологічна прихильниця рашизму.
Вона виконувала ворожі завдання, у межах яких обходила місто та його околиці з метою виявити місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони. Зокрема, під час розслідувальних вилазок затримана звертала увагу на "адреси", поблизу яких періодично розміщувалась військова техніка.
У Службі безпеки зазначають, серед головних цілей РФ для ударів були бойові підрозділи й логістичні склади українських захисників.
Працівники СБУ затримали фігурантку в її помешканні, а під час обшуку вилучили мобільний телефон із доказами її контактів з росіянами.
"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - резюмують у повідомленні.
Зараз жінка перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 16 травня Служба безпеки затримала 18-річного харків'янина, який пішов на співпрацю з Росією та допомагав окупантам підготувати новий наступ на регіон.
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