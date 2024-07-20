Мера Білгород-Дністровського затримали за підозрою в "віджимі" бази відпочинку на Чорному морі

Про це повідомляє СБУ, Нацполіція та Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, фігуранти намагалися незаконно заволодіти місцевою базою відпочинку, яка розташована на узбережжі Чорного моря в селищі Сергіївка Білгород-Дністровського району. Для цього учасники угруповання силою змусили власницю рекреаційного об’єкта відмовитися від 50% корпоративних прав на нього.

Після цього вони призначили на базу відпочинку "свого" директора, який почав шукати покупців на комплекс. А коли покупці знайшлися, учасники злочинного угруповання збиралися "віджати" у власниці решту 50% корпоративних прав. Як тільки покупці знайшлися, учасники злочинного угруповання зустрілися з жінкою, погрожували їй, і попередили, що у разі відмови у передачі решти корпоративних прав на об’єкт, обіллють її кислотою.

За матеріалами справи, для реалізації оборудки мер залучив знайомого адвоката, а також підконтрольних реєстраторів та нотаріусів. Саме вони мали переоформити турбазу на потенційних покупців.

Правоохоронці затримали очільника злочинного угруповання – мера – на гарячому, коли той отримував $30 тис. завдатку від покупців турбази.

На підставі отриманих доказів затриманому чиновнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 КК України (організація вимагання передачі права на майно з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо виду запобіжного заходу.

Учора, 19 липня, речниця Одеського обласного управління СБУ Анна Шевчук підтвердила місцевому виданню "Бессарабія Inform", що мова про мера Білгород-Дністровського Аккермана Віталія Граждана.

За її словами, на той момент тривали обшуки в Білгород-Дністровській міській раді та безпосередньо у кабінеті мера. Вона припустила тоді, що, можливо, він затриманий фізично, але з юридичної точки зору запобіжних заходів ще не було.

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної групи. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.