Мера Білгород-Дністровського затримали за підозрою в "віджимі" бази відпочинку на Чорному морі
Правоохоронці затримали та повідомили про підозру меру одного з міст на Одещині, який очолював злочинне угруповання. Воно намагалося заволодіти базою відпочинку на березі моря, погрожуючи власниці турбази
Про це повідомляє СБУ, Нацполіція та Одеська обласна прокуратура.
За даними слідства, фігуранти намагалися незаконно заволодіти місцевою базою відпочинку, яка розташована на узбережжі Чорного моря в селищі Сергіївка Білгород-Дністровського району. Для цього учасники угруповання силою змусили власницю рекреаційного об’єкта відмовитися від 50% корпоративних прав на нього.
Після цього вони призначили на базу відпочинку "свого" директора, який почав шукати покупців на комплекс. А коли покупці знайшлися, учасники злочинного угруповання збиралися "віджати" у власниці решту 50% корпоративних прав. Як тільки покупці знайшлися, учасники злочинного угруповання зустрілися з жінкою, погрожували їй, і попередили, що у разі відмови у передачі решти корпоративних прав на об’єкт, обіллють її кислотою.
За матеріалами справи, для реалізації оборудки мер залучив знайомого адвоката, а також підконтрольних реєстраторів та нотаріусів. Саме вони мали переоформити турбазу на потенційних покупців.
Правоохоронці затримали очільника злочинного угруповання – мера – на гарячому, коли той отримував $30 тис. завдатку від покупців турбази.
На підставі отриманих доказів затриманому чиновнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 КК України (організація вимагання передачі права на майно з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо виду запобіжного заходу.
Учора, 19 липня, речниця Одеського обласного управління СБУ Анна Шевчук підтвердила місцевому виданню "Бессарабія Inform", що мова про мера Білгород-Дністровського Аккермана Віталія Граждана.
За її словами, на той момент тривали обшуки в Білгород-Дністровській міській раді та безпосередньо у кабінеті мера. Вона припустила тоді, що, можливо, він затриманий фізично, але з юридичної точки зору запобіжних заходів ще не було.
Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної групи. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- В Україні провели 70 обшуків у межах спецоперації з викриття організаторів та учасників злочинних схем із розкрадання 138 млн грн, виділених на потреби армії. За їх результатами 30 підозр отримали службовці по всій країні.
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