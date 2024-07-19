Розкрадання виділених на ЗСУ 138 млн грн: майже в усіх регіонах викрито злочинні схеми, підозрюють 30 осіб

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва спецпрокуратур у сфері оборони Офісу генпрокурора спільно з ДБР, СБУ, НПУ, УСР, БЕБ та за сприяння керівництва Міноборони та ЗСУ проведено масштабну спецоперацію з викриття організаторів та учасників злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Акцентується, що загальна сума збитків перевищує 138 млн грн.

Причетними до розкрадань грошей є службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів та представники комерційних структур майже в усіх українських областях. Водночас окремих службовців викрили на незаконному збагаченні та недбалому ставленні до військової служби.

У результаті обшуків 30 осіб отримали підозру, 15 з них - у складі злочинних груп.

Підозрюються три начальники квартирно-експлуатаційних управлінь у Харкові, у Миколаївській та Дніпропетровській областях, коли у Кропивницькому, Львові, на Житомирщині, Прикарпатті, Волині й Луганщині - 7 начальників квартирно-експлуатаційних відділів, а також представники комерційних структур.

"Посадовцям інкримінують розтрату та привласнення коштів під час закупівель за завищеними цінами паливної деревини для потреб оборони, електроенергії, природнього газу, меблів для армії, проведення будівельних робіт на об’єктах військової інфраструктури, а також зловживання службовим становищем, недбале ставлення до військової служби, створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Також у матеріалі йдеться, що начальнику регіонального КЕВ інкримінували незаконне набуття активів (комерційного майна, земельних ділянок, інших засобів та речей) на 11,7 млн грн.

Зараз стоїть питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: Офіс генерального прокурора