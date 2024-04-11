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Мін'юст повідомив про конфіскацію судом активів ексміністра Табачника: подробиці

11 квітня, 2024 четвер
15:36
Кримінал Дмитро Табачник

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України й стягнув майно ексміністра освіти й науки Дмитра Табачника в дохід держави

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

Рішення було ухвалено 10 квітня 2024 року.

ВАКС застосував до Табачника санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України "Про санкції", та стягнув у дохід держави активи, які йому належать або щодо яких ексміністр може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними. Стягнено в дохід держави його частку у квартирі (половину), 5 земельних ділянок, житловий будинок і грошові активи.

У відомстві нагадали, що Табачник перебуває на тимчасово окупованих територіях, бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій, а також підтримує ключовий наратив Кремля про нібито необхідність "денацифікації" України.

Теги:
Україна
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