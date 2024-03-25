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Мін'юст просить суд конфіскувати майно ексміністра Табачника, заочно засудженого до 15 років тюрми

25 березня, 2024 понедiлок
11:41
Кримінал Дмитро Табачник

Мін'юст подав позов до Вищого антикорупційного суду з проханням конфіскувати майно ексміністра освіти Дмитра Табачника, заочно засудженого до 15 років тюрми

Про це повідомила пресслужба відомства.

"22 березня 2024 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 закону України "Про санкції" до Табачника Дмитра Володимировича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог: Табачник Алла Вікторівна", - йдеться у повідомленні.

У Мін'юсті нагадали, що Табачник після Революції гідності виїхав за межі України, а нині перебуває на ТОТ. Також відомо, що ексміністр вів підривну діяльність проти України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, контактуючи з представником російської спецслужби.

"Під час повномасштабного вторгнення разом із представниками вищих органів влади РФ організовував і координував діяльність керівників окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів", - зазначили у відомстві.

Також там нагадали, що Табачник поширює кремлівські наративи про необхідність "денацифікації" України.

Довідка: Пункт 1-1 частини першої статті 4 закону України "Про санкції" передбачає стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

  • 21 березня Табачника заочно засудили до 15 років тюрми. Його визнали винним за трьома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ⁠ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ⁠ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).
Теги:
Україна
Війна з Росією
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