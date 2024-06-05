На Харківщині затримали чоловіка, який допомагав ворогу послабити оборону українських захисників
Правоохоронці затримали чоловіка, який передавав російським окупантам інформацію про розташування українських військ
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За інформацією прокуратури, 45-річний чоловік, який проживає у селищі Білий Колодязь на Харківщині, допомагав російській армії. За даними слідства, він умисно та добровільно передавав росіянам місця базування української армії та геолокації укріпрайонів з фортифікаційними спорудами у вказаному селищі.
Правоохоронці затримали чоловіка за місцем його проживання в Білому Колодязі. Під час обшуку в нього виявили та вилучили боєприпаси, які обвинувачений зберігав незаконно.
Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі за фактами несанкціонованого поширення інформації про розташування ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану, та зберігання, придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 КК України).
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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