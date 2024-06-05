На Харківщині затримали чоловіка, який допомагав ворогу послабити оборону українських захисників

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За інформацією прокуратури, 45-річний чоловік, який проживає у селищі Білий Колодязь на Харківщині, допомагав російській армії. За даними слідства, він умисно та добровільно передавав росіянам місця базування української армії та геолокації укріпрайонів з фортифікаційними спорудами у вказаному селищі.

Правоохоронці затримали чоловіка за місцем його проживання в Білому Колодязі. Під час обшуку в нього виявили та вилучили боєприпаси, які обвинувачений зберігав незаконно.

Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі за фактами несанкціонованого поширення інформації про розташування ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану, та зберігання, придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 КК України).



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.