СБУ затримала агентку російського ГРУ, яка коригувала удари по позиціях Сил оборони на Дніпропетровщині

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що жінка та її донька вихваляли Володимири Путіна та героїзували російські війська. Проте основним завданням підозрюваної, агентки ГРУ, було коригування ворожого вогню по локаціях Сил оборони на Дніпропетровщині.

Співробітники СБУ затримали жінку в її власному помешканні. За інформацією, затримана у 2023 році була завербована кадровим співробітником ГРУ. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

Крім цього, донька затриманої, яка мешкає на Київщині, регулярно виправдовувала війну проти України, зокрема ворожі ракетні атаки на цивільну інфраструктуру.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом зловмисницям про підозру за ч.ч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Також дії агентки ГРУ додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.