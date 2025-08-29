Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
На Київщині викрили схеми розкрадань бюджетних коштів на понад 468 млн грн: 42 депутати та чиновники отримали підозри

На Київщині викрили схеми розкрадань бюджетних коштів на понад 468 млн грн: 42 депутати та чиновники отримали підозри

Ксенія Золотова
29 серпня, 2025 п'ятниця
10:35
Кримінал

У Київській області викрито масштабні корупційні схеми, у справах яких прокурори повідомили про підозру 42 особам. Серед них — депутати та чиновники

Зміст

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Загальні збитки державі перевищують чотириста шістдесят вісім мільйонів гривень, ще сто сімдесят шість тисяч гривень становить неправомірна вигода.

Зловживання владою і службовим становищем

Підозри оголошені:

  • одному з керівників Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська атомна електростанція», який безпідставно нараховував премії собі і підлеглим працівникам, чим завдав збитків у п’ять мільйонів двісті тисяч гривень;
  • начальнику управління виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області та директору приватної компанії, які підробляли звіти про вартість земельних ділянок при їх продажу. Сума збитків становить один мільйон п’ятсот тисяч гривень;
  • директору державного підприємства Інституту Національної академії аграрних наук України — за зловживання під час відчуження службової квартири. Збитки перевищують один мільйон гривень;
  • директору, головному бухгалтеру, завідувачу інсультного відділення та медичному директору однієї з лікарень Обухівського району Київської області, які у щомісячних звітах вказували неправдиві дані щодо надання медичних послуг за програмою Національної служби здоров’я України, яких фактично не було. Державному бюджету завдано збитків на суму понад шість мільйонів двісті тисяч гривень;
  • заступнику начальника Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області, начальнику відділу цієї ж адміністрації, колишньому начальнику відділу Гостомельської селищної військової адміністрації, члену комісії та експерту — через незаконне погодження компенсації за нібито зруйноване житло, яке виявилося нежитловим приміщенням. Сума збитків становить понад сім мільйонів вісімсот тисяч гривень;
  • головному бухгалтеру державної установи, який під час закупівель завдав збитків у понад два мільйони двісті тисяч гривень;
  • головному лікарю, який на момент злочину обіймав посаду заступника головного лікаря державної установи, — за організацію перемоги «потрібної» компанії у тендері на постачання фармацевтичної продукції за завищеними цінами. Збитки перевищують один мільйон двісті тисяч гривень;
  • державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області, який незаконно змінив координати меж земельних ділянок, чим завдав збитків на понад один мільйон сто тисяч гривень;
  • колишньому начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, який вніс неправдиві відомості до актів виконаних робіт із будівництва пожежного депо. Сума збитків становить понад три мільйони шістсот тисяч гривень.

Махінації з укриттями та харчуванням у школах

  • директор ліцею Білоцерківської міської ради Київської області підписав акти приймання укриття цивільного захисту неналежної якості, чим завдав збитків на понад п’ять мільйонів сто тисяч гривень;
  • депутат Білоцерківської міської ради Київської області, який водночас є директором комунального ліцею-гімназії, аналогічно прийняв укриття неналежної якості, завдавши збитків на понад п’ять мільйонів гривень;
  • головний спеціаліст управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області погодив закупівлю укриття з порушеннями, чим завдав збитків у розмірі чотирьох мільйонів гривень;
  • керівник підрядної організації незаконно збагатився на коштах, виділених для укриття у дитячому садку, чим завдав збитків на майже п’ятсот тисяч гривень;
  • депутат Білоцерківської міської ради Київської області, який обіймає посаду начальника управління освіти цієї ж ради, та постачальник продуктів харчування розтратили два мільйони гривень бюджету під час закупівлі харчів для шкіл, поставивши інші товари, ніж передбачалося договором;
  • секретар Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області підозрюється у пособництві при заволодінні вісімсот тисяч гривень під час закупівлі обладнання для харчоблоку ліцею за завищеною ціною;
  • директор житлово-комунального підприємства Маловільшанської сільської ради Білоцерківського району Київської області, директор підрядної компанії та інженер технічного нагляду привласнили два мільйони двісті тисяч гривень під час закупівлі будівельних матеріалів для системи водопостачання.

Махінації із землею, майном та шкода довкіллю

  • колишній сільський голова села Дударків Бориспільського району Київської області незаконно передав комунальні землі у приватну власність, чим завдав збитків на дев’ятсот сім тисяч гривень;
  • державний реєстратор вніс неправдиві дані до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що дозволило незаконно вилучити землі рекреаційного призначення. Збитки перевищують двадцять мільйонів сімсот тисяч гривень;
  • фізична особа заволоділа земельною ділянкою, використавши підроблений державний акт. Сума збитків — сто вісімдесят шість мільйонів гривень;
  • колишній депутат Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області під виглядом будівництва пожежної водойми організував незаконний видобуток супіску обсягом понад сорок одну тисячу кубічних метрів. Сума збитків — шістдесят шість мільйонів п’ятсот тисяч гривень;
  • директор підприємства самовільно зайняв земельну ділянку площею тринадцять з половиною гектарів в охоронній зоні природного заповідника, чим завдав збитків на понад тринадцять мільйонів гривень;
  • директор іншої компанії організував незаконну порубку дерев у Чорнобильському біосферному заповіднику. Сума збитків — сімдесят сім мільйонів п’ятсот тисяч гривень;
  • троє осіб підробили документи та заволоділи сімома і трьома десятим гектара земель водного фонду у місті Українка Обухівського району Київської області. Збитки становлять п’ятдесят мільйонів чотириста тисяч гривень;
  • інженер Димерського лісового господарства допустив незаконну вирубку ста тридцяти семи сосен, завдавши збитків на один мільйон сто двадцять тисяч гривень;
  • інспектор національного природного парку «Білоозерський» допустив незаконну вирубку дубів, чим завдав збитків на понад чотири мільйони гривень.

Хабарництво

Колишній перший заступник Миронівського міського голови, нині депутат Обухівської районної ради Київської області, разом із трьома спільниками підозрюється у зловживанні впливом та отриманні понад сто шістдесят тисяч гривень неправомірної вигоди. Він організував схему вимагання грошей від підлеглих за нарахування премій у розмірі двісті п’ятдесят відсотків до посадового окладу. Крім того, його підозрюють у розтраті п’ятдесяти тисяч гривень бюджету на створення туристичного відеоролика, який так і не був виготовлений.

Досудове розслідування

Дії підозрюваних кваліфіковані за статтями , 191, 197-1, 240, 246, 358, 362, 364, 366, 368, 369, 369-2 КК України. Прокурори підготували клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад.

Розслідування здійснюють органи прокуратури Київської області у взаємодії з Головним управлінням Національної поліції у Київській області, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань у місті Києві, Управлінням стратегічних розслідувань, Службою безпеки України, Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції, Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки та кіберполіцією.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Нещодавно Верховна Рада прийняла законопроєкт, який передбачає обмеження доступу громадськості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та до земельного кадастру.
