На Київщині затримали водійку, яка збила двох дітей і втекла

Про це повідомляє поліція Київської області.

Зазначається, що 10 червня, близько 23-ї години, до поліції надійшло повідомлення про ДТП із потерпілими в селі Троїцьке.

Прибувши за адресою, правоохоронці опитали очевидців події та з’ясували, що невстановлений водій наїхав на двох дівчат віком 11 та 15 років, після чого поїхав у напрямку селища Рокитне.

Працівники поліції встановили автомобіль винуватиці ДТП та її місце проживання. Згодом правоохоронці затримали 55-річну водійку.

У поліції кажуть, що огляд на стан сп’яніння виявився позитивний – 1,91 проміле алкоголю. Надалі справою займатимуться слідчі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.