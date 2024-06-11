На Київщині затримали водійку, яка збила двох дітей і втекла
У Білоцерківському районі Київщині правоохоронці затримали водійку, яка увечері 10 червня збила двох дітей у селі Троїцьке та втекла
Про це повідомляє поліція Київської області.
Зазначається, що 10 червня, близько 23-ї години, до поліції надійшло повідомлення про ДТП із потерпілими в селі Троїцьке.
Прибувши за адресою, правоохоронці опитали очевидців події та з’ясували, що невстановлений водій наїхав на двох дівчат віком 11 та 15 років, після чого поїхав у напрямку селища Рокитне.
Працівники поліції встановили автомобіль винуватиці ДТП та її місце проживання. Згодом правоохоронці затримали 55-річну водійку.
У поліції кажуть, що огляд на стан сп’яніння виявився позитивний – 1,91 проміле алкоголю. Надалі справою займатимуться слідчі.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- На Хмельниччині судили священника УПЦ МП, через якого у ДТП загинула людина.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.34 Купівля 40.34Продаж 40.91
- EUR Купівля 43.44Продаж 44.31
- Актуальне
- Важливе