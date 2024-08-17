Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал На Одещині затримали трьох підлітків за підозрою у підпалі релейних шаф Укрзалізниці на замовлення РФ

На Одещині затримали трьох підлітків за підозрою у підпалі релейних шаф Укрзалізниці на замовлення РФ

Ольга Бабишена
17 серпня, 2024 субота
04:42
Кримінал релейна шафа

У Одеській області затримали двох 18-річних хлопців та 15-річну дівчину: їх підозрюють у підпалі релейних шаф Укрзалізниці за вказівкою російських спецслужб

Зміст

Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції. 

За даними слідства, підозрювані спілкувалися з російськими спецслужбами через соцмережі. Перед ними поставили завдання підпалювати релейні шафи на залізниці, фіксувати результати обстрілів, дискредитувати роботу ТЦК. За це росіяни після отримання доказів надавали їм незначну винагороду.

Вказано, що трьох одеситів затримали під час диверсії. Вони вчергове намагалися підпалити релейну шафу Укрзалізниці, обравши віддалений відрізок колій без освітлення.

"Усім затриманим оголошені підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України. Тепер двом 18-річним юнакам та 15-річній спільниці може загрожувати довічне позбавлення волі. Наразі підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - розповіли в поліції. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • У Миколаєві правоохоронці викрили трьох підлітків, які на замовлення росіян палили автомобілі військовослужбовців ЗСУ. Одному з паліїв загрожує тюремне ув'язнення. 
Теги:
Україна
Росія
Одеса
Укрзалізниця
Одещина
Війна з Росією
Читайте також:
Курська область. Зруйнований міст, Сейм
Автор Влад Дідусь
16 серпня, 2024 п'ятниця
На Курщині зруйновано міст через річку Сейм. В оточення могли потрапити сотні російських військових
Іман Хеліф
Автор Дар'я Тарасова
14 серпня, 2024 середа
Олімпійська чемпіонка з боксу алжирка Іман Хеліф подала позов проти Роулінг і Маска через кібербулінг
Автор Оксана Ліховід
15 серпня, 2024 четвер
Генерал армії України Маломуж розповів, яке стратегічне завдання Путін поставив Герасимову щодо сходу України
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 44.96
    Продаж 45.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
17 серпня
03:56
Хорватія
У Хорватії 2025 року відновлять призов до армії
03:26
Німеччина, військова форма
Загроза диверсії на авіабазі НАТО в Німеччині: тести показали, що вода не була забруднена
03:16
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну безпілотниками в ніч на 17 серпня: на Київщині працювала ППО, у Сумах лунав вибух
02:37
Україна Японія
Японія передасть ДСНС техніку для розмінування, замовлену в українських підприємств
01:58
нові посли Мексики, Італії, Словаччини, Нідерландів, Індії та Бельгії
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів шести країн
01:30
Оновлено
Сергій Горбачов
Уряд звільнив з посади освітнього омбудсмена Горбачова
00:58
Нігерія
У Нігерії бойовики викрали щонайменше 20 студентів-медиків
00:31
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс
Це нагадує Росії про "елемент самознищення": міністр оборони Латвії про події в Курській області
00:30
Оновлено
Курськ
У МЗС РФ викликали посла Італії через журналістів, які висвітлили наступ ЗСУ на Курщині. Міжнародні організації відреагували
00:15
Рада Україна – НАТО
"Операція в Курській області спланована за участі натовців": фейки та маніпуляції російських ЗМІ за 16 серпня
2024, п'ятниця
16 серпня
23:59
Джошуа Зіркзе, Манчестер Юнайтед, АПЛ
МЮ завдяки голу на останніх хвилинах переміг "Фулгем" у матчі-відкритті сезону АПЛ
23:44
Оновлено
Окупанти на ЗАЕС
Росія може готувати теракт з ядерною провокацією, - голова ЦПД Коваленко
23:31
Ольга Харлан, Збірна України з фехтування на шаблях, Олімпіада-2024
Харлан відмовилась відповідати на запитання щодо закінчення карʼєри
23:24
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 99 боєзіткнень, на Покровському напрямку – жорсткі бої
22:58
мавпяча віспа
В Європі підняли рівень ризику поширення мавпячої віспи
22:43
Дональд Трамп
Трамп випереджає Гарріс у ключовому штаті Пенсильванія, - опитування Emerson College Polling
22:35
Оновлено
Росіяни заявили, що обезголовили українського військового. Омбудсман відреагував
22:10
На фото: актор Меттью Перрі
У день своєї смерті зірка "Друзів" Меттью Перрі прийняв одразу декілька доз кетаміну, - The Guardian
21:59
Монобанк
"Близько мільярда запитів": у Monobank заявили про DDOS-атаку
21:51
прапор Росії
Україна конфіскувала щонайменше 15 млрд грн російських активів з початку повномасштабної війни, - ЦПК
21:40
Ексклюзив
Байден путин
США намагаються зберегти хоч якусь субʼєктність Росії, - політолог Цибулько
21:39
Оновлено
"Колос" - "Інгулець", УПЛ
"Чорноморець" переміг "Колос", "Ворскла" сильніша за "Оболонь". Розклад усіх матчів і трансляцій 3-го туру УПЛ
21:37
На Миколаївщині дрон влучив у поліцейське авто: троє поранених
21:33
OpenAI
Аби запобігти спробі іноземного впливу на вибори в США: OpenAI видалила мережу іранських акаунтів
21:31
МіГ-29
Україна 16 серпня втратила МіГ-29, - Ігнат
21:19
Ексклюзив
"Армія росіян ще досить сильна": майор ЗСУ Лапін про потенціал війська РФ після початку Курської операції
21:06
Оновлено
Курська область. Зруйнований міст, Сейм
На Курщині зруйновано міст через річку Сейм. В оточення могли потрапити сотні російських військових
20:57
грузія
У Грузії проти закону про "іноагентів" подали четвертий позов
20:52
Володимир Зеленський
"Курс на духовну незалежність України": Зеленський зустрівся з Радою церков і релігійних організацій
20:35
евакуація з Харківщини
Із Сумщини виїхала 21 тис. людей, ще 25 тис. потрібно евакуювати, - Клименко
20:25
Олександр Лукашенко
Лукашенко помилував 30 політичних в'язнів
20:15
Служба безпеки України
Виправдовував окупантів і закликав їхати за кордон: клірику Черкаської єпархії УПЦ МП оголосили підозру
20:06
OPINION
Віктор Трегубов
Плани росіян і мідний таз Курська
20:01
Олександр Сирський
Сирський доповів Зеленському про подальше просування Сил оборони на Курщині
19:59
У віці 63 роки помер соліст рок-гурту Great White Джек Рассел
У віці 63 років помер соліст рок-гурту Great White Джек Рассел
19:46
фейк
Росіяни розганяють фейк про часткову евакуацію Краматорська: у МВА прокоментували
19:39
ЗСУ
У міноборони Естонії оцінили, чи вистачить армії РФ сил для контрнаступу на Курщині
19:31
Олександр Мигуля
В останній політ провели найбільш ефективного бомбардувальника тактичної авіації Олександра Мигулю
19:29
Олександр Лукашенко
Білорусь має намір інтегрувати свою промисловість із підприємствами на ТОТ, – ЦНС
19:23
Олександр Лукашенко
Успіх української операції в Курській області викликає у Білорусі побоювання та тривогу, - ЦПД
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV