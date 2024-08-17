На Одещині затримали трьох підлітків за підозрою у підпалі релейних шаф Укрзалізниці на замовлення РФ

Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

За даними слідства, підозрювані спілкувалися з російськими спецслужбами через соцмережі. Перед ними поставили завдання підпалювати релейні шафи на залізниці, фіксувати результати обстрілів, дискредитувати роботу ТЦК. За це росіяни після отримання доказів надавали їм незначну винагороду.

Вказано, що трьох одеситів затримали під час диверсії. Вони вчергове намагалися підпалити релейну шафу Укрзалізниці, обравши віддалений відрізок колій без освітлення.

"Усім затриманим оголошені підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України. Тепер двом 18-річним юнакам та 15-річній спільниці може загрожувати довічне позбавлення волі. Наразі підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - розповіли в поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.