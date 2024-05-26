На околиці Черкас мотоцикліст із пасажиром влетів у дерева: обоє мертві

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Черкаській області.

У поліції зазначили, що повідомлення про ДТП надійшло близько 06:30.

За попередньою інформацією, причиною аварії стало те, що водій мотоцикла Honda перевищив швидкість та, не впоравшись з керуванням, здійснив виїзд на узбіччя й після зіткнення з деревами допустив падіння мотоцикла.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажир мотоцикла загинули на місці. Обом було по 25 років.

За даним фактом слідчими відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці розслідують повні обставини ДТП.