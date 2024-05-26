На околиці Черкас мотоцикліст із пасажиром влетів у дерева: обоє мертві
У неділю, 26 травня, у селі Червона Слобода на Черкащині мотоцикліст разом зі своїм пасажиром влетіли в дерева на узбіччі. Від отриманих травм обидва померли
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Черкаській області.
У поліції зазначили, що повідомлення про ДТП надійшло близько 06:30.
За попередньою інформацією, причиною аварії стало те, що водій мотоцикла Honda перевищив швидкість та, не впоравшись з керуванням, здійснив виїзд на узбіччя й після зіткнення з деревами допустив падіння мотоцикла.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажир мотоцикла загинули на місці. Обом було по 25 років.
За даним фактом слідчими відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці розслідують повні обставини ДТП.
-
11 травня на автодорозі "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ" поблизу селища Коблеве Миколаївського району сталася ДТП, внаслідок якої постраждали пʼятеро людей і згорів автомобіль.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.87 Купівля 39.87Продаж 40.38
- EUR Купівля 43.09Продаж 43.84
- Актуальне
- Важливе