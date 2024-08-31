На Полтавщині підлітки зґвалтували на пляжі 12-річного хлопця: під тиском громади відкрито кримінальне провадження

Про це повідомило Суспільне.

Так, 31 серпня під Котелевським відділенням поліції зібралися близько 20 людей, зокрема, матері неповнолітніх дітей. Під тиском громади правоохоронці розпочали нове кримінальне провадження.

Згідно з Єдиним держреєстром судових рішень, інцидент стався у середині червня 2024 року близько 15:00 на пляжі "Мусійка" на річці Ворскла поблизу Котельви.

Відтворюючи хронологію подій, слідчі встановили, що того дня група підлітків на пляжі примушували 12-річного хлопця оголятися та принижували його. Все це вони знімали на телефон, а потім поширювали серед знайомих.

Згідно з даними реєстру судових рішень, до відповідальності притягнули батьків двох підлітків, оскільки ті не досягли 16-річного віку.

Батьків кривдників притягнули до відповідальності лише за адміністративне правопорушення - ухилення від виконання батьківських обов'язків, і стягнули з них штрафи в розмірі 850 та 1190 гривень.

Тому 31 серпня під Котелевським відділенням поліції зібралися близько 20 людей, зокрема, матері неповнолітніх дітей. Під тиском громади правоохоронці розпочали нове кримінальне провадження.

За словами місцевих, того ж дня матір постраждалого забрали з робочого місця та доставили в поліцію для допиту. Після цього її відвезли у Полтаву для зустрічі з адвокатом.

Головне управління Національної поліції у Полтавській області розпочало кримінальне провадження за частиною 4 статті 153 "Сексуальне насильство". Санкція передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.