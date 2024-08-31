У Німеччині жінка з ножем напала на пасажирів автобуса: постраждали 5 людей

Про це пише DW.

Як встановила поліція, нападницею виявилася жінка 32 років, яка має німецьке громадянство. До цього вона вже була відома поліції.

Зазначається, що є ознаки того, що жінка страждала на психічні розлади. Інших подробиць про нападницю та її мотиви не повідомляється.

У поліції додали, що наразі підозр у терористичному підґрунті немає. Правоохоронці збирають докази на місці злочину та опитують свідків.



Відомо, що автобус рухався спеціальним маршрутом для доставки гостей на свято на честь 800-річного ювілею Зігена. У середині було понад 40 пасажирів, зокрема діти.

Офіційний представник транспортного підприємства Westfalen-Süd розповів, що водій автобуса оперативно відреагував на ситуацію, зупинив транспортний засіб і відчинив усі двері. Завдяки цьому пасажири змогли швидко залишити місце, тому вдалося уникнути більшої кількості постраждалих.