У Німеччині жінка з ножем напала на пасажирів автобуса: постраждали 5 людей
У німецькому місті Зіген 30 серпня жінка накинулася з ножем на пасажирів автобуса. У результаті постраждали п'ятеро людей, троє з них зазнали важких поранень
Про це пише DW.
Як встановила поліція, нападницею виявилася жінка 32 років, яка має німецьке громадянство. До цього вона вже була відома поліції.
Зазначається, що є ознаки того, що жінка страждала на психічні розлади. Інших подробиць про нападницю та її мотиви не повідомляється.
У поліції додали, що наразі підозр у терористичному підґрунті немає. Правоохоронці збирають докази на місці злочину та опитують свідків.
Відомо, що автобус рухався спеціальним маршрутом для доставки гостей на свято на честь 800-річного ювілею Зігена. У середині було понад 40 пасажирів, зокрема діти.
Офіційний представник транспортного підприємства Westfalen-Süd розповів, що водій автобуса оперативно відреагував на ситуацію, зупинив транспортний засіб і відчинив усі двері. Завдяки цьому пасажири змогли швидко залишити місце, тому вдалося уникнути більшої кількості постраждалих.
- Тижнем раніше на фестивалі з нагоди 650-річчя німецького міста Золінген невідомий з ножем напав на відвідувачів, внаслідок чого троє людей загинуло, ще четверо перебувають у важкому стані. Поліція затримала 15-річного підлітка, який може бути пов'язаний зі злочином.
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