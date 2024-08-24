У Німеччині невідомий з ножем напав на учасників фестивалю: 3 загиблих, 4 поранених

Про це інформує Frankfurter Allgemeine.

За даними поліції, нападник навмисно завдав своїм жертвам, які були відвідувачами фестивалю, ножові поранення в шию. Завдяки метушні і паніці, які виникли після нападу, йому вдалося втекти. Наразі підозрюваний переховується, правоохоронці не мають жодної інформації про місце його перебування.

Людей закликали покинути місце злочину та повідомити, якщо вони побачать щось підозріле. На місці трагедії чергують поліцейські.

Прем'єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія Хендрік Вюст назвав напад "актом найжорстокішого і безглуздого насильства" і додав, що він "вразив нашу країну в саме серце".

"У ці темні години жителі нашої землі і не тільки серцем і думками перебувають у Золінгені. Велика подяка багатьом екстреним службам і нашій поліції, які в ці хвилини борються за людські життя", - додав він.