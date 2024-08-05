У Британії з'явиться "постійна армія" держслужбовців для протидії заворушенням, - Стармер

Про це заявив премʼєр-міністр Кір Стармер, пише The Guardian.

"У нас буде постійна армія спеціалізованих державних службовців, щоб у нас було достатньо офіцерів, аби впоратися з цим там, де це необхідно", - сказав він, додавши, що держава має для цього достатньо людських ресурсів.

Стармер додав, наразі відбулось сотні арештів в межах заворушень, а деякі підозрювані, за його словами, уже постали перед судом.

​​"Я попросив якнайшвидше розглянути питання про якнайшвидше встановлення та ідентифікацію учасників процесу, які відчують на собі всю силу закону", - сказав британський премʼєр.

Водночас він застеріг від незаконної діяльності в інтернеті, уточнивши, що кримінальне законодавство чинне і онлайн, і офлайн.