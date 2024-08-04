Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Британії антимігрантські протести після вбивства дітей переросли у погроми, підпали та сутички з поліцією. Лідер ультраправих закликає до "мирної революції"

У Британії антимігрантські протести після вбивства дітей переросли у погроми, підпали та сутички з поліцією. Лідер ультраправих закликає до "мирної революції"

4 серпня, 2024 неділя
19:01
Світ Біля притулку для біженців у місті Ротерем (Англія). 4 серпня 2024 року

Цими вихідними (3-4 серпня 2024 року) у Великій Британії мають місце масові заворушення та пошкодження майна, в які переросли попередні вуличні протести з приводу вбивства трьох дітей в танцювальному клубі міста Саутпорт

Зміст

Відразу після злочину заворушення мали місце лише в Саутпорті, нині ж вони поширилися на інші міста. Прямі репортажі з місця подій ведуть Sky News, ITV News та BBC.

Поліція затримала десятки учасників безладів, які перевертають та палять автівки, перекривають дорожній рух та жбурляють каміння і пляшки в правоохоронців. Інколи мають місце пограбування прилеглих крамниць.

Свої дії ті пояснюють бездіяльністю влади щодо нелегальної міграції з мусульманських країн Африки та Азії. Людей підбурюють праві та крайньо праві політичні та громадські сили, стверджують британські журналісти.

Одночасно на вулиці вийшли молодики з мусульманських кварталів. Британське МВС докладає зусиль, аби люди з цих двох груп - англійські націоналісти та прибічники ісламу - не перетиналися між собою, але це не завжди вдається і трапляється, що ті починають бити одне одного. Зрідка поруч з агресивними ісламістами можна побачити радикальних лівих.

Прем'єр Британії Кір Стармер наказав поліції "очистити вулиці від екстремістів".

Оглядачі оцінюють події як найбільші антимігрантські протести за останні 10 років.

Напад на притулок

У неділю, 4 серпня, у місті Ротерем (Англія) натовп напав на готель Holiday Inn, де розміщують біженців та шукачів притулку. Розбито вікна, в поліцію летять стільці.

Зі спецзасобів поліцейські використовують гумові кийки та пластикові щити.

Хто спрямовує дії ультраправих

Преса вважає, що поточні дії противників масової міграції централізовано ніким не керуються і радше мають стихійний характер, тому що колишній впливовий лідер "Ліги англійської оборони" Томмі Робінсон перебуває на курорті закордоном. Газета Mirror пише, що політик "утік з країни" після відбуття покарання за неповагу до суду.

Натомість сам Робінсон у своєму свіжому записаному за межами Британії 6-хвилинному відео у мережі Х закликає учасників протестів діяти законним чином і зазначає, що вони вже й так багато чого досягли.

Він закликає активістів продовжувати боротьбу та каже, що вони "на порозі чогось масштабного" і наполягає, що протест "завоював серця й уми громадськості".

"Нам потрібна мирна революція, а не насильницька", - каже Томмі Робінсон.

Хто підозрюється у вбивстві дівчаток-танцівниць у Саутпорті

Попередньо встановлено, що 29 липня 2024 року в містечку Саутпорт поблизу Ліверпуля 17-річний син вихідців з Руанди Аксель Муганва Рудакубана прийшов до танцювального клубу та зарізав трьох неповнолітніх дівчат і поранив ще 8 дітей.

Поліція спершу не розкривала особу підозрюваного, оскільки він є неповнолітнім, але пізніше, після того, як спалахнули заворушення, суддя назвав його ім'я.

За повідомленнями ЗМІ, Аксель Рудакубана не є мусульманином. Навпаки його батьки є християнами та відвідують церкву.

Родина мешкає у столиці Вельсу, місті Кардіфф. Аксель народився вже у Британії.

Мотиви злочину наразі встановлює слідство. Допоки нема рішення суду про зворотнє, де-юре Аксель Муганва Рудакубана вважається не винним.

Натомість не перевірену та не підтверджену інформацію про нібито приналежність винного у вбивстві дітей до мусульманської громади почали відразу тиражувати у соцмережах та месенджерах.

Теги:
Кримінал
націоналізм
Англія
мігранти
ісламісти
Велика Британiя
Читайте також:
Tomahawk
Автор Роман Яворський
1 серпня, 2024 четвер
Вразять будь-яку ціль на земній кулі: що таке ракети Tomahawk і чому їх так злякався Путін 
Очільник МОН Оксен Лісовий
Автор Ольга Бабишена
1 серпня, 2024 четвер
Лісовий розповів, як можна скоротити дефіцит учителів
Червоний Хрест
Автор Юлія Лаврук
3 серпня, 2024 субота
Лубінець повідомив про розчленування українського полоненого росіянами: почато розслідування
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 44.34
    Продаж 45.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
4 серпня
20:01
OPINION
Валерій Пекар
У системі поглядів "російської ліберальної опозиції" України немає і не може бути
19:16
Українець Олександр Хижняк після переможного бою з кубинцем Арленом Лопесом
Український боксер Олександр Хижняк вийшов у фінал Олімпіади-2024
19:00
Огляд
ракета Х-35У
Низька точність влучання, неодмінні жертви серед цивільних: що це за ракети Х-35У, якими Росія обстріляла Харків
19:00
Інтерв’ю
Володимир Путін та Дональд Трамп
В Росії чекають на перемогу Трампа, але в його адміністрації є багато прихильників України, - американський експерт Фрід
18:42
Війна з Росією, ЗСУ, військові
Росіяни 70 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ на 10 напрямках фронту, найактивніше - на Покровському
18:35
Володимир Зеленський
Коаліція країн-сусідів, які збиватимуть ракети РФ над Україною: Зеленський дав завдання дипломатам
18:23
Оновлено
Шахтар, Кевін і Георгій Судаков, УПЛ
"Ворскла" почала з розгрому від "Шахтаря", "Оболонь" зіграла в нічию з "Колосом". Результати й розклад 1-го туру УПЛ
18:15
Інтерв’ю
Зеленський і Путін
Мирні переговори: Москва ні за яких умов не погодиться на вступ України в НАТО, - Фейгін
18:13
Білоруські добровольці
Скільки білорусів воює за Україну: названо цифри
18:08
OPINION
Віктор Андрусів
Обмін в’язнями. Чи скоро переговори?
17:55
Аналітика
ПВК Вагнер
Вагнер: нинішній стан і значення подій в Малі для війни в України. Пояснюємо
17:49
світло
Графіки відключень електрики не застосовуватимуть 5 серпня
17:42
У Луганську та Макіївці є прильоти по базах і складах окупантів
17:12
Габріелюс Ландсбергіс
"Прості росіяни вбивають простих українців": голова МЗС Литви відповів на пропозицію Кара-Мурзи зосередити санкції лише на "режимі Путіна"
17:04
F-16
Зеленський підтвердив прибуття перших F-16 до України
16:58
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Андрій Єрмак
Від чого залежить, чи піде влада на перемовини з Росією: пояснення політолога Бобиренка
16:55
Огляд
книги
Байки про суспільство, міські лякачки й клята англійська - 5 книг, де інвестують у невидиме
16:55
Павло Коростильов
Українець Коростильов вийшов у фінал Олімпіади-2024 зі стрільби з малокаліберного пістолета
16:35
Бердянськ
Під кінець сезону окупанти відкрили аквапарк у Бердянську, а в Кирилівці внаслідок спуску з гірки постраждала дівчина
16:08
OPINION
Юрій Богданов
Кожен F-16 стає компонентом дуже багатофакторної війни
15:56
Часів Яр
DeepState: у Часовому Яру окупанти прорвалися через канал Сіверський Донець - Донбас
15:54
Почесні найменування отримали 5 підрозділів Повітряних сил
15:47
Ексклюзив
Ізраїль Україна
Не думаю, що буде стояти питання про евакуацію наших громадян з Ізраїлю, - посол Корнійчук
15:45
У селі на Київщині бабуся з онуком згоріли у пожежі
15:42
Воєнні злочинці зі знищеного у небі над Кубанню літака-ракетоносія Ту-22М3
ГУР назвало імена ліквідованих воєнних злочинців зі знищеного у небі над Кубанню літака-ракетоносія Ту-22М3
15:15
"Зірвали плани агресора": Сирський привітав Повітряні сили із професійним святом
15:10
СУ-30
"Пілоти РФ поводилися недружньо": авіація Німеччини та Швеції перехопила два російські Су-30 над Балтією
14:46
наслідки удару РФ по Покровську
Наступ росіян на Покровськ: "лізуть і лізуть, як таргани", з небезпечних сіл примусово евакуюють родини з дітьми
14:42
Україна отримає до кінця року 20 винищувачів F-16, - The Economist
14:32
Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо
Діяльності Угорщини як голови Ради ЄС потрібно надати критичну оцінку, - премʼєр Фінляндії Орпо
14:01
OPINION
Вадим Денисенко
Російські опозиціонери. Як перетворити нашу образу на тактичну перевагу?
13:50
Норвегія
Норвегія виділила $7,4 млн на програми ЮНІСЕФ в Україні
13:45
Антарктида у кольорах Барбі
Один із головних хижаків Антарктики: українських полярників під час виходу в океан наздоганяв морський леопард
13:44
Пожежа у Маріуполі
В окупованому Маріуполі сталася пожежа в районі нової військової бази РФ, - Андрющенко
13:23
Ексклюзив
Саміт миру
Саміт з капітуляції РФ: чому Україні потрібен новий підхід до перемовин та яка у цьому роль Байдена, - пояснює екснардепка Гопко
13:19
Оновлено
вибух
Кількість поранених 3 серпня на Херсонщині збільшилась до 14 осіб, серед них 12-річний хлопчик
12:36
спека
В Україну повернеться спека до +40°C: скільки триматиметься температура, розповіла синоптикиня Наталка Діденко
12:24
електроенергія
Міненерго назвало фактори, від яких залежить, чи повернеться Україна до графіків відключення світла
12:06
OPINION
Володимир В'ятрович
Памʼять як заручниця політики
12:03
В Одесі зіткнулись автомобіль ДСНС та вантажівка: постраждали водії та перехожа
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV