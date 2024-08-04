У Британії антимігрантські протести після вбивства дітей переросли у погроми, підпали та сутички з поліцією. Лідер ультраправих закликає до "мирної революції"

Відразу після злочину заворушення мали місце лише в Саутпорті, нині ж вони поширилися на інші міста. Прямі репортажі з місця подій ведуть Sky News, ITV News та BBC.

Поліція затримала десятки учасників безладів, які перевертають та палять автівки, перекривають дорожній рух та жбурляють каміння і пляшки в правоохоронців. Інколи мають місце пограбування прилеглих крамниць.

Свої дії ті пояснюють бездіяльністю влади щодо нелегальної міграції з мусульманських країн Африки та Азії. Людей підбурюють праві та крайньо праві політичні та громадські сили, стверджують британські журналісти.

Одночасно на вулиці вийшли молодики з мусульманських кварталів. Британське МВС докладає зусиль, аби люди з цих двох груп - англійські націоналісти та прибічники ісламу - не перетиналися між собою, але це не завжди вдається і трапляється, що ті починають бити одне одного. Зрідка поруч з агресивними ісламістами можна побачити радикальних лівих.

Прем'єр Британії Кір Стармер наказав поліції "очистити вулиці від екстремістів".

Оглядачі оцінюють події як найбільші антимігрантські протести за останні 10 років.

Напад на притулок

У неділю, 4 серпня, у місті Ротерем (Англія) натовп напав на готель Holiday Inn, де розміщують біженців та шукачів притулку. Розбито вікна, в поліцію летять стільці.

Зі спецзасобів поліцейські використовують гумові кийки та пластикові щити.

Хто спрямовує дії ультраправих

Преса вважає, що поточні дії противників масової міграції централізовано ніким не керуються і радше мають стихійний характер, тому що колишній впливовий лідер "Ліги англійської оборони" Томмі Робінсон перебуває на курорті закордоном. Газета Mirror пише, що політик "утік з країни" після відбуття покарання за неповагу до суду.

Натомість сам Робінсон у своєму свіжому записаному за межами Британії 6-хвилинному відео у мережі Х закликає учасників протестів діяти законним чином і зазначає, що вони вже й так багато чого досягли.

Він закликає активістів продовжувати боротьбу та каже, що вони "на порозі чогось масштабного" і наполягає, що протест "завоював серця й уми громадськості".

"Нам потрібна мирна революція, а не насильницька", - каже Томмі Робінсон.

Хто підозрюється у вбивстві дівчаток-танцівниць у Саутпорті

Попередньо встановлено, що 29 липня 2024 року в містечку Саутпорт поблизу Ліверпуля 17-річний син вихідців з Руанди Аксель Муганва Рудакубана прийшов до танцювального клубу та зарізав трьох неповнолітніх дівчат і поранив ще 8 дітей.

Поліція спершу не розкривала особу підозрюваного, оскільки він є неповнолітнім, але пізніше, після того, як спалахнули заворушення, суддя назвав його ім'я.

За повідомленнями ЗМІ, Аксель Рудакубана не є мусульманином. Навпаки його батьки є християнами та відвідують церкву.

Родина мешкає у столиці Вельсу, місті Кардіфф. Аксель народився вже у Британії.

Мотиви злочину наразі встановлює слідство. Допоки нема рішення суду про зворотнє, де-юре Аксель Муганва Рудакубана вважається не винним.

Натомість не перевірену та не підтверджену інформацію про нібито приналежність винного у вбивстві дітей до мусульманської громади почали відразу тиражувати у соцмережах та месенджерах.