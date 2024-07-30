У Британії підліток влаштував різанину у дитячій танцювальній школі: 2 загиблих, є поранені
У Великій Британії за підозрою в умисному вбивстві та замаху затримали підлітка: внаслідок нападу на танцювальну школу загинуло дві дитини, ще 9 - поранено
Про це інформує BBC.
Напад стався у місті Саутпорт під час танцювального заходу, присвяченого Тейлор Свіфт.
"Діти відвідували захід присвячений Тейлор Свіфт у танцювальній школі, коли злочинець, озброєний ножем, увійшов до приміщення і почав нападати на дітей", - розповіла представниця поліції.
Вказано, що серед дев'ятьох поранених дітей, шестеро перебувають у важкому стані. Крім того, поранень зазнали двоє батьків, які намагались захистити дітей, вони у критичному стані.
Поліція заарештувала 17-річного хлопця за підозрою у вбивстві та замаху на вбивство. Його мотиви наразі невідомі.
Пам'ять загиблих вшанували король та прем'єр Британії. Вони також висловили щирі співчуття постраждалим.
- У початковій школі в китайській провінції Цзянсі 21 травня жінка влаштувала напад з ножем, унаслідок чого загинули щонайменше двоє людей, ще 10 зазнали поранень.
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