У Британії підліток влаштував різанину у дитячій танцювальній школі: 2 загиблих, є поранені

Про це інформує BBC.

Напад стався у місті Саутпорт під час танцювального заходу, присвяченого Тейлор Свіфт.

"Діти відвідували захід присвячений Тейлор Свіфт у танцювальній школі, коли злочинець, озброєний ножем, увійшов до приміщення і почав нападати на дітей", - розповіла представниця поліції.

Вказано, що серед дев'ятьох поранених дітей, шестеро перебувають у важкому стані. Крім того, поранень зазнали двоє батьків, які намагались захистити дітей, вони у критичному стані.

Поліція заарештувала 17-річного хлопця за підозрою у вбивстві та замаху на вбивство. Його мотиви наразі невідомі.

Пам'ять загиблих вшанували король та прем'єр Британії. Вони також висловили щирі співчуття постраждалим.