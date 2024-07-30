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У Британії підліток влаштував різанину у дитячій танцювальній школі: 2 загиблих, є поранені

Ольга Бабишена
30 липня, 2024 вiвторок
04:39
Світ напад з ножем

У Великій Британії за підозрою в умисному вбивстві та замаху затримали підлітка: внаслідок нападу на танцювальну школу загинуло дві дитини, ще 9 - поранено

Зміст

Про це інформує BBC

Напад стався у місті Саутпорт під час танцювального заходу, присвяченого Тейлор Свіфт. 

"Діти відвідували захід присвячений Тейлор Свіфт у танцювальній школі, коли злочинець, озброєний ножем, увійшов до приміщення і почав нападати на дітей", - розповіла представниця поліції. 

Вказано, що серед дев'ятьох поранених дітей, шестеро перебувають у важкому стані. Крім того, поранень зазнали двоє батьків, які намагались захистити дітей, вони у критичному стані. 

Поліція заарештувала 17-річного хлопця за підозрою у вбивстві та замаху на вбивство. Його мотиви наразі невідомі.  

Пам'ять загиблих вшанували король та прем'єр Британії. Вони також висловили щирі співчуття постраждалим. 

  • У початковій школі в китайській провінції Цзянсі 21 травня жінка влаштувала напад з ножем, унаслідок чого загинули щонайменше двоє людей, ще 10 зазнали поранень. 
Теги:
Суспільство
Кримінал
Велика Британiя
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