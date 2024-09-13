На Полтавщині звільнили двох поліцейських через справу про зґвалтування 12-річного хлопця

Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Полтавській області.

Загалом до дисциплінарної відповідальності щодо події у Котельві притягнуто десять поліцейських. Двох з них звільнили з посад, зокрема начальника сектору поліцейської діяльності місцевого підрозділу.

"Те, що сталося в Котельві є неприпустимим, а співробітники, які допустили дисциплінарні проступки повинні за них відповідати. Адже такі ганебні прецеденти зводять нанівець самовіддану й рутинну роботу тисяч добросовісних поліцейських, багато з яких зараз на передовій пліч-о-пліч із ЗСУ боронять нашу землю від ворожої навали", - наголосив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Що передувало

У п'ятницю, 30 серпня, у соцмережах почала ширитися інформація про зґвалтування 12-річного хлопця з Котелевської громади на Полтавщині.

Слідчі встановили, що у середині червня 2024 року на пляжі "Мусійка" на річці Ворскла поблизу Котельви група підлітків на пляжі примушували 12-річного хлопця оголятися та принижували його. Все це вони знімали на телефон, а потім поширювали серед знайомих.

Батьків кривдників притягнули до відповідальності лише за адміністративне правопорушення - ухилення від виконання батьківських обов'язків, і стягнули з них штрафи в розмірі 850 та 1190 гривень.

Тому 31 серпня під Котелевським відділенням поліції зібралися близько 20 людей, зокрема, матері неповнолітніх дітей. Під тиском громади правоохоронці розпочали нове кримінальне провадження.