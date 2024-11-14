На Запоріжжі та Волині затримали паліїв, які працювали на замовлення РФ

Про це повідомляє СБУ.

Так, у Запоріжжі затримано 31-річного наркозалежного, який раніше провів у тюрмі 6 років за крадіжки, а після виходу на волю був дистанційно завербований окупантами. За їхніми вказівками рецидивіст підпалив службовий автомобіль ЗСУ, який проходив техобслуговування після бойових завдань на фронті.

Крім того, підозрюваний відслідковував наявність особового складу на місцях дислокації Сил оборони.

Тим часом на Волині правоохоронці затримали 18-річного місцевого жителя, який спалив релейну шафу на лінії залізничного сполучення поблизу обласного центру.

"Таке завдання він отримав від представника спецслужб РФ, який дистанційно залучив молодика до співпраці через російські Telegram-канали з пошуку "легких" заробітків", - йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили про підозру обом затриманим (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб).

Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.