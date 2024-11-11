Коригував удари РФ по Силах оборони на прикордонні: жителя Сумщини підозрюють у держзраді

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що фігурантом виявився 50-річний місцевий житель, завербований ФСБ через давнього знайомого, який зараз воює проти України у складі збройних формувань Росії.

За даними слідства, агент мав розвідати координати укріпрайонів, вогневих позицій артилерії та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ на прикордонні. У разі отримання актуальних геолокацій Сил оборони окупанти планували атакувати їх з повітря, у тому числі ракетами й дронами-камікадзе.

СБУ завчасно затримала зрадника на прикордонні Шосткинського району. У затриманого вилучено мобільний телефон, з якого він мав відправити так званий звіт ФСБ у вигляді голосових повідомлень.

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.