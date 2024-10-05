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Головна Війна з Росією Для запобігання загроз підривної діяльності: СБУ проводить безпекові заходи у Сумах

Для запобігання загроз підривної діяльності: СБУ проводить безпекові заходи у Сумах

Юлія Лаврук
5 жовтня, 2024 субота
14:37
Війна з Росією

Служба безпеки проводить у Сумах контррозвідувальні заходи, до яких долучені Національна поліція, Військова служба правопорядку у ЗСУ та Національна гвардія

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто. Їхньою метою є запобігти та нейтралізувати загрози розвідувально-підривної діяльності проти України, упередити провокації та підвищити безпеку громадян в умовах російсько-української війни.

Під час проведення безпекових заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У разі виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих людей, може проводитися їхня додаткова перевірка.

Також правоохоронці здійснюватимуть огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

  • Співробітники Служби безпеки затримали агента воєнної розвідки РФ, який коригував ворожі повітряні удари по Вінницькій та Сумській областях.

Теги:
Україна
СБУ
Суми
Сумщина
ЗСУ
поліція
Нацгвардiя
Військові новини
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