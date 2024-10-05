Для запобігання загроз підривної діяльності: СБУ проводить безпекові заходи у Сумах

Про це повідомляє СБУ.

Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто. Їхньою метою є запобігти та нейтралізувати загрози розвідувально-підривної діяльності проти України, упередити провокації та підвищити безпеку громадян в умовах російсько-української війни.

Під час проведення безпекових заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У разі виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих людей, може проводитися їхня додаткова перевірка.

Також правоохоронці здійснюватимуть огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.