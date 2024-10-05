Для запобігання загроз підривної діяльності: СБУ проводить безпекові заходи у Сумах
Служба безпеки проводить у Сумах контррозвідувальні заходи, до яких долучені Національна поліція, Військова служба правопорядку у ЗСУ та Національна гвардія
Про це повідомляє СБУ.
Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто. Їхньою метою є запобігти та нейтралізувати загрози розвідувально-підривної діяльності проти України, упередити провокації та підвищити безпеку громадян в умовах російсько-української війни.
Під час проведення безпекових заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У разі виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих людей, може проводитися їхня додаткова перевірка.
Також правоохоронці здійснюватимуть огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.
- Співробітники Служби безпеки затримали агента воєнної розвідки РФ, який коригував ворожі повітряні удари по Вінницькій та Сумській областях.
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