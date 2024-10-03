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СБУ затримала дезертира, який коригував ворожі удари по Вінниччині і Сумщині

Катерина Ганжа
3 жовтня, 2024 четвер
10:25
Кримінал Затримання дезертира, який коригував ворожі удари по Вінниччині і Сумщині

Співробітники Служби безпеки затримали агента воєнної розвідки РФ, який коригував ворожі повітряні удари по Вінницькій та Сумській областях

Зміст

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними військової контррозвідки СБУ, зловмисником є 23-річний контрактник однієї з військових частин України, який у травні цього року самовільно залишив місце служби.

Зазначається, що шукаючи швидкі заробітки у телеграм-каналах, чоловік потрапив у поле зору кадрового співробітника російського ГРУ. Російський спецслужбіст запропонував дезертиру "легкі" гроші в обмін на співпрацю.

"За вказівкою воєнної розвідки РФ фігурант відслідковував вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території Вінниччини. Згодом агента перекинули до Сумської області, де він мав шпигувати за підрозділами Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли в СБУ, для виконання ворожого завдання агент приховано прибув до одного з міст поблизу кордону з РФ і орендував квартиру на два тижні. Там фігурант видавав себе за "військового при виконанні" і намагався увійти в довіру до місцевих жителів.

"Таким чином він збирався "втемну" отримати від них інформацію про українських захисників. Також зловмисник фотографував військові об’єкти та позначав їхні координати на електронних картах для "звіту" перед російським куратором", - додали в СБУ.

Повідомляється, що агентурна інформація потрібна була агресору для підготовки атак на позиції Сил оборони із використанням керованих авіабомб, бойових дронів та ракетного озброєння.

"Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила агента і провела комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ. Після документування злочинних дій фігуранта його було затримано", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину й не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.

  • У Харкові Служба безпеки України затримала викладачку університету за підозрою в коригуванні ворожих ударів по місту.
Теги:
СБУ
Сумщина
Війна з Росією
окупанти
ГРУ
Вінниччина
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