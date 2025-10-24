На Житомирщині чоловік підірвав вибуховий пристрій: 4 людини загинули, є поранені

Про це повідомила Національна поліція.

"Попередньо встановлено, що працівники ДПСУ проводили перевірку документів у пасажирів дизель-потягу. У цей час на пероні один з них дістав вибуховий пристрій, після чого стався вибух. У результаті цей чоловік, 23-річний житель Харкова, загинув", – інформують правоохоронці.

У ДПСУ уточнюють: харківʼянина нещодавно затримували за спробу порушення державного кордону на західній ділянці держрубежу.

"Внаслідок підриву невідомого вибухового пристрою загинула прикордонниця та двоє цивільних осіб, ще двоє військовослужбовців зі складу наряду та десятеро цивільних дістали поранення", – додала служба.

Поліція інформує, що загинули жінки віком 29, 58 та 82 років – жительки Коростенщини. Серед них є прикордонниця.

Станом на 13:00 відомо про 12 поранених: вони перебувають у медичному закладі.

Наразі на вокзалі працюють правоохоронці, поліцейські вибухотехніки, криміналісти, інші екстрені служби.

фото: Національна поліція України