Наказував затримувати жителів Кінбурна, після чого їх катували: СБУ повідомила про підозру спецпризначенцю ГРУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Мова йде про уродженця російського міста Кемерово Євгена Делі. За наявною інформацією, до початку повномасштабного вторгнення РФ він проходив службу у 10-й окремій бригаді спецпризначення головного управління генштабу збройних сил РФ (відомого як ГРУ)", - зазначають у спецслужбі.

Після 24 лютого 2022 року він діяв під прикриттям командира артилерійського підрозділу "добровольчого штурмового корпусу", який брав участь у захопленні Кінбурнського півострова.

Він відповідав за придушення руху опору на Миколаївщині та організовував масові репресії проти місцевих жителів.

Репресії місцевих

"У серпні 2022 року фігурант разом з підлеглими приїхав до будинку місцевого мешканця. У подвір’ї рашисти схопили чоловіка, зв’язали його і кинули у вантажівку. Потім потерпілого привезли до російської катівні, де щонайменше 6 днів били, гасили на його тілі недопалки та погрожували вбивством", - повідомляють у СБУ.

Так окупанти намагались вибити з нього підтвердження співпраці із Силами оборони.

"Зізнань" окупанти не отримали, а чоловіка з множинними забоями, травмами хребта і внутрішніх органів вивезли та викинули ледь притомного поблизу захопленого на той час Херсона.

"Також за наказом Делі загарбники викрали мешканку селища Покровське і протягом доби тримали її прикованою до стільця в одному із захоплених будинків. Потім потерпілу в багажнику авто вивезли до катівні на тимчасово окупованій частині Херсонщини, де протягом 3-х днів тримали без їжі та води", - зазначають в СБУ.

Попри жорстокі тортури, жінка також ні в чому не "зізналась" і після цього її викинули на відкритій місцевості півострова.

Вирок

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили Делі про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Зловмисника повністю ідентифіковано, у подальшому його буде знайдено і покарано.