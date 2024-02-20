Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Наказував затримувати жителів Кінбурна, після чого їх катували: СБУ повідомила про підозру спецпризначенцю ГРУ

Наказував затримувати жителів Кінбурна, після чого їх катували: СБУ повідомила про підозру спецпризначенцю ГРУ

20 лютого, 2024 вiвторок
17:39
Кримінал Кінбурнська коса

Служба безпеки України повідомила про підозру спецпризначенцю головного управління генштабу ЗС РФ, який під прикриттям "добровольця" захоплював Кінбурнську косу та наказував затримувати місцевих

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Мова йде про уродженця російського міста Кемерово Євгена Делі. За наявною інформацією, до початку повномасштабного вторгнення РФ він проходив службу у 10-й окремій бригаді спецпризначення головного управління генштабу збройних сил РФ (відомого як ГРУ)", - зазначають у спецслужбі.

Після 24 лютого 2022 року він діяв під прикриттям командира артилерійського підрозділу "добровольчого штурмового корпусу", який брав участь у захопленні Кінбурнського півострова.

Він відповідав за придушення руху опору на Миколаївщині та організовував масові репресії проти місцевих жителів.

Репресії місцевих 

"У серпні 2022 року фігурант разом з підлеглими приїхав до будинку місцевого мешканця. У подвір’ї рашисти схопили чоловіка, зв’язали його і кинули у вантажівку. Потім потерпілого привезли до російської катівні, де щонайменше 6 днів били, гасили на його тілі недопалки та погрожували вбивством", - повідомляють у СБУ.

Так окупанти намагались вибити з нього підтвердження співпраці із Силами оборони.

"Зізнань" окупанти не отримали, а чоловіка з множинними забоями, травмами хребта і внутрішніх органів вивезли та викинули ледь притомного поблизу захопленого на той час Херсона.

"Також за наказом Делі загарбники викрали мешканку селища Покровське і протягом доби тримали її прикованою до стільця в одному із захоплених будинків. Потім потерпілу в багажнику авто вивезли до катівні на тимчасово окупованій частині Херсонщини, де протягом 3-х днів тримали без їжі та води", - зазначають в СБУ.

Попри жорстокі тортури, жінка також ні в чому не "зізналась" і після цього її викинули на відкритій місцевості півострова.

Вирок

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили Делі про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Зловмисника повністю ідентифіковано, у подальшому його буде знайдено і покарано.

  • 9 лютого стало відомо, що Служба безпеки України встановила особи ще 5 російських військових, які катували мирних жителів під час окупації Сумської області. 
Теги:
Україна
Росія
СБУ
військові
російська армія
Миколаївщина
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
Військові новини
Читайте також:
військовий квиток, мобілізація
19 лютого, 2024 понедiлок
Демобілізація через 18 місяців: нардеп Цимбалюк розповів про дискусії в Раді щодо законопроєкту про мобілізацію
Авдіївка
19 лютого, 2024 понедiлок
Розстріл українських полонених в Авдіївці: 110 бригада заявила, що росіяни порушили домовленості
ЗСУ
Автор Антін Борковський
18 лютого, 2024 неділя
Путін готує армію до нового масштабного наступу, - британський експерт Глен Грант
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.19
    Купівля 38.19
    Продаж 38.79
  • EUR
    Купівля 41.12
    Продаж 41.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
20 лютого
18:39
Оновлено
На фото: Фредрік Бакман
"Не продавав права жодному російському видавництву": Бакман прокоментував вихід у РФ його останньої книжки
18:38
Естонія
В Естонії викрили гібридну операцію спецслужб РФ: затримано 10 людей
18:36
G7
Лідери G7 зберуться на онлайн-саміт у річницю великої війни в Україні, запросили Зеленського
18:34
Путін
Путін відхрестився від планів розмістити ядерну зброю у космосі
18:24
аеропорт "Бориспіль"
У разі отримання дозволу на польоти аеропорт "Бориспіль" готовий відновити роботу за три тижні
18:15
Меловін
"Це були не мої думки": Melovin заявив, що більше не вважає результати Нацвідбору Євробачення-2024 купленими
18:07
OPINION
Юрій Гайдай
"Мирна розслаблена Європа" готується до великої війни
18:05
Україна повернула з російської окупації 11 дітей
З російської окупації за сприяння Катару повернули 11 українських дітей
18:03
Авдіївка
"Основний напрямок для росіян на сьогодні - Ласточкине": Жорін про ситуацію на Авдіївському напрямку
18:00
військовий квиток, мобілізація
До законопроєкту про мобілізацію внесли понад тисячу поправок
18:00
Ексклюзив
Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ
У Defence Express припустили, яку підводну зброю отримає Україна від Швеції
17:47
Дженнаро Гаттузо (в центрі), Шахтар - Марсель
"Марсель" погнав тренера Гаттузо перед вирішальним матчем з "Шахтарем" у ЛЄ
17:46
Росіяни розстріляли трьох українських військовополонених поблизу Роботиного: відкрито провадження
17:38
Іраклі Кобахідзе
Прем'єр Грузії заявив, що Тбілісі не запроваджуватиме санкції проти РФ
17:30
В Україні спростили процедуру отримання компенсації за зруйноване житло: подробиці
17:29
Стадіон "Авангард", Рівне
Кубок України з футболу: визначилось місто, яке прийме фінальний матч
17:23
Ракета
Ракета з КНДР, якою РФ атакувала Україну, містила американські та європейські деталі, - CNN
17:15
Нафтобаза
НПЗ РФ, які зазнали ударів дронів, скоротили переробку нафти, а деякі не відновили роботу досі, - Bloomberg
17:14
Росіяни перекидають з Авдіївки сотні одиниць згорілої техніки в Маріуполь для утилізації, - Атеш
17:12
Давид Арахамія
Нардеп Івченко заявив, що дітей ухилянтів можуть позбавити права на освіту. Арахамія спростував
17:10
PR
Пошук бізнес-партнерів: із TL HUB усе просто
17:04
"20 днів у Маріуполі"
В Україні зʼявився новий кінофестиваль для фільмів, знятих під час російсько-української війни
16:54
Еммануель Макрон
Французький аналог Дії: Макрон отримав посвідчення особи в смартфоні
16:49
військовий квиток, мобілізація
"Вони могли б воювати": оборонний комітет ВР розглядає питання мобілізації ув'язнених
16:45
Росіяни активно вербують ув’язнених жінок для участі у війні проти України
У РФ ув'язнених жінок вербують до участі у війні з Україною, - Спротив
16:41
Білий Дім
Білий дім розкритикував палату представників за бездіяльність щодо ухвалення допомоги Україні
16:39
Вибори у Росії
Євросоюз ніколи не визнає результатів псевдовиборів Путіна на ТОТ України, - речник ЄС
16:38
Оновлено
Кім Чен Ин КНДР Північна Корея
Путін подарував лідеру КНДР лімузин: це порушення санкцій ООН
16:38
Росія продовжує продукувати фейки
"Хто наважується кинути виклик маленькому маніяку в Києві, стає мішенню": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 20 лютого
16:35
продукти магазин
Найбільші ритейлери в Україні зіткнулися з проблемою нестачі чоловічих рук, – Forbes
16:33
діти, злочини росії
На ТОТ Запоріжжя окупанти посилили пропаганду серед дітей із залученням "досвіду Криму", - голова ОВА Федоров
16:22
На фото: травесті-діва Монро
"Чому це викликає шок?": діва Монро розповіла, як ходила у ТЦК та проходила ВЛК
16:20
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна здолала німецьку тенісистку Татьяну Марію у другому колі турніру WTA 1000 в Дубаї
16:07
санкції проти Росії
Слід уже зараз готувати 14-й пакет санкцій проти РФ, включивши в нього Росатом, - заступник глави МЗС Литви
16:05
У 67 років помер український актор Віктор Раду, відомий за серіалом "Ліквідація"
16:02
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:00
Дмитро Овсянніков Крим Велика Британія кримінал санкції проти Росії
У РФ повідомили про звільнення під заставу окупаційного ексгубернатора Севастополя, затриманого в Британії
16:00
OPINION
Зоя Казанжи
Ми зняли нарешті окуляри з рожевими скельцями
15:55
взуття
"Ніколи не здавайся": Трамп випустив колекцію золотих кросівок для "справжніх патріотів"
15:46
Ексклюзив
Карта бойових дій Куп'янськ-Крохмальне
Ворог активізував штурмові дії в районі Синьківки, - депутат Харківської облради
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV