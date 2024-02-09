СБУ ідентифікувала 5 росіян, які катували цивільних під час окупації Сумщини

Про це повідомила СБУ.

Відомо, що воєнні злочини проти цивільного населення здійснювали військовослужбовці 423-го мотострілецького полку 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу Збройних сил РФ, а саме:

командир 2-ї мотострілецької роти 1-го мотострілецького батальйону - старший лейтенант Олексій Рижковіч;

⁠командир 3-ї мотострілецької роти 1-го мотострілецького батальйону - лейтенант Максим Волчек;

командир відділення 1-го мотострілецького батальйону - сержант Рустам Ірзаєв;

заступник командира бойової машини, навідник-оператор 1-го мотострілецького батальйону - рядовий Петро Ілюшин;

командир танка у складі танкового батальйону - ⁠рядовий Вадим Мітін.

Військові брали участь у захопленні Охтирського району Сумської області, зокрема міста Тростянець у лютому-березні 2022 року.

П’ятеро росіян під час окупації міста входили до складу російських "каральних загонів" та викрадали й катували цивільних. У СБУ зазначають, що фігуранти облаштували у підвалі тоді захопленого місцевого елеватора катівню, до якої звозили мешканців.

"У застінках до людей застосовували тортури – їх били зв’язаними, а потім ледь притомними кидали на холодну підлогу і довгий час тримали без їжі та води", - йдеться в повідомленні.

У СБУ зауважили, що особливо жорсткоим був Волчек, за що командування РФ нагородило його медаллю Суворова. Він отримав її після втечі окупантів із Сумщини.

"Також задокументовано, що Ірзаєв бив палкою зв’язаного чоловіка, якого викрали прямо посеред вулиці, і обіцяв йому "переламати всі кістки". Таким чином загарбники намагались схилити потерпілих до співпраці з агресором. Але окупантам це не вдалося", - додають у Службі.

Слідчі СБУ повідомили 5 росіянам про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.