Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією СБУ ідентифікувала 5 росіян, які катували цивільних під час окупації Сумщини

СБУ ідентифікувала 5 росіян, які катували цивільних під час окупації Сумщини

9 лютого, 2024 п'ятниця
17:51
Війна з Росією Служба безпеки України

Служба безпеки України встановила особи ще 5 російських військових, які катували мирних жителів під час окупації Сумської області

Про це повідомила СБУ.

Відомо, що воєнні злочини проти цивільного населення здійснювали військовослужбовці 423-го мотострілецького полку 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу Збройних сил РФ, а саме:

  • командир 2-ї мотострілецької роти 1-го мотострілецького батальйону - старший лейтенант Олексій Рижковіч;
  • ⁠командир 3-ї мотострілецької роти 1-го мотострілецького батальйону - лейтенант Максим Волчек; 
  • командир відділення 1-го мотострілецького батальйону - сержант Рустам Ірзаєв;
  • заступник командира бойової машини, навідник-оператор 1-го мотострілецького батальйону - рядовий Петро Ілюшин;
  • командир танка у складі танкового батальйону - ⁠рядовий Вадим Мітін.

Військові брали участь у захопленні Охтирського району Сумської області, зокрема міста Тростянець у лютому-березні 2022 року.

П’ятеро росіян під час окупації міста входили до складу російських "каральних загонів" та викрадали й катували цивільних. У СБУ зазначають, що фігуранти облаштували у підвалі тоді захопленого місцевого елеватора катівню, до якої звозили мешканців.

"У застінках до людей застосовували тортури – їх били зв’язаними, а потім ледь притомними кидали на холодну підлогу і довгий час тримали без їжі та води", - йдеться в повідомленні.

У СБУ зауважили, що особливо жорсткоим був Волчек, за що командування РФ нагородило його медаллю Суворова. Він отримав її після втечі окупантів із Сумщини.

"Також задокументовано, що Ірзаєв бив палкою зв’язаного чоловіка, якого викрали прямо посеред вулиці, і обіцяв йому "переламати всі кістки". Таким чином загарбники намагались схилити потерпілих до співпраці з агресором. Але окупантам це не вдалося", - додають у Службі.

Слідчі СБУ повідомили 5 росіянам про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 11 грудня в Україні до довічного позбавлення волі заочно засудили командира-розвідника російської армії Дмитра Дьогтя. Він причетний до масових убивств цивільних українців на Київщині.
Теги:
СБУ
Сумщина
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Олександр Сирський
Автор Андріана Стахів
8 лютого, 2024 четвер
Новий головнокомандувач ЗСУ: хто такий Олександр Сирський
Володимир Зеленський і Валерій Залужний
8 лютого, 2024 четвер
Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ
Український військовий
8 лютого, 2024 четвер
Це означатиме "безлімітну" службу: нардепка Бобровська про можливість демобілізації в новому законопроєкті
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.07
  • EUR
    Купівля 40.51
    Продаж 41.34
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
9 лютого
18:45
Радослав Сікорський
"Вже звикли до параноїдальних обґрунтувань": у Польщі відреагували на закид Путіна щодо вини поляків у початку Другої світової
18:23
ожеледиця сніг дорога
ДСНС попередила водіїв кількох областей про ожеледицю на дорогах. Перелік
18:08
угорщина, протест фермерів
Угорські фермери протестують на кордоні з Україною. Подробиці
18:06
Норвегія
Норвегія заявила про виділення $26 млн агентству ООН в Палестині на тлі зупинки фінансування
18:06
OPINION
Карл Волох
Влада вважає стеження за журналістами та опозицією "захистом державності"
17:57
поле, пшениця, зерно
Посівна кампанія-2024: у Мінагрополітики дали прогноз та озвучили проблеми аграріїв
17:52
Литва прапор
Зимове обладнання та десятки тисяч комплектів одягу: Литва надала Україні новий пакет допомоги
17:51
На фото: Кадр з фільму "Я і Фелікс"
Зʼявився трейлер фільму Ірини Цілик "Я і Фелікс", знятий за романом Артема Чеха
17:37
екологія
Міжнародна робоча група напрацювала Екологічний договір для України: в ОП назвали три ключові аспекти
17:24
На фото: Tiësto з дружиною Аннікою Бекес
Діджей Tiësto відмовився виступити на Супербоулі через сімейні обставини
17:19
ізраїльські солдати
Нетаньягу наказав евакуювати населення Рафаху на кордоні з Єгиптом перед початком наземного вторгнення
17:14
Prozorro
Від 100 тис. грн: для закупівель продуктів за бюджетні кошти тепер обов'язково треба використовувати Prozorro Market
17:07
Ексклюзив
Карта бойових дій Авдіївка 08.02.2024
Треба готуватися, що можуть бути різні неприємні варіанти: Defence Express про ситуацію в Авдіївці
16:42
Корабель SpaceX Crew Dragon повернувся на Землю
16:41
Огляд
"Фаворитка Міллера"
Оцініть "Фаворитку Міллера": що подивитися на вихідних
16:39
Оновлено
на фото Олександр Сирський (зліва) і Рустем Умєров (справа)
Умєров провів першу нараду з новим головнокомандувачем ЗСУ. Сирський розповів про свої пріоритети на посаді
16:37
Оксана Забужко
Після звільнення Залужного Оксана Забужко згадала про "знак" під час інавгурації Зеленського
16:27
ВАКС
В Україні конфіскували активи російського підприємця Саввіді та його дружини
16:23
двопартійна делегація Конгресу США у Києві
До Києва приїхала двопартійна делегація Конгресу США
16:11
книги
У найбільшій мережі книгарень розповіли, як змінилися вподобання українців після повномасштабного вторгнення
16:04
У Чернігові у чоловіка вилучили майже 2 тонни спирту
У Чернігові у чоловіка вилучили майже 2 тонни спирту: перевозив у діжках в авто
16:04
OPINION
Ірина Геращенко
План усунення Залужного виглядав максимально ницо
16:00
Ексклюзив
Залужний
Про Залужного тепер можемо говорити як про політика, - голова Комітету виборців України Кошель
16:00
колоборант
Очолив ФСБ на ТОТ Запоріжжя: ДБР оголосило заочну підозру експосадовцю СБУ часів Януковича
15:59
ЗРК NASAMS
Норвегія планує передати Україні додаткові системи ППО NASAMS
15:49
OPINION
Віталій Портников
Інтерв'ю Путіна: головне. Колонка Віталія Портникова
15:40
YAKTAK
Фіналіст Нацвідбору на Євробачення-2024 YAKTAK випустив дебютний альбом
15:40
територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, ТЦК та СП
Уряд дозволив ТЦК працювати цілодобово
15:38
Кількість хворих на COVID-19 росте
Американські інфекціоністи назвали фактор, який може посилити дію вакцини від COVID-19
15:25
Ексклюзив
блокування кордону
Протест польських фермерів на кордоні з Україною: журналістка Еспресо розповіла про ситуацію на ПП "Шегині - Медика"
15:23
Олександр Дубінський
Дубінського залишили під вартою ще на два місяці
15:16
Оновлено
Юлія Лапутіна
Лапутіну звільнили з посади очільниці Мінветеранів. В. о. міністра став Олександр Порхун
15:09
Ексклюзив
Карта Авдіївка 8.02.2024
Фактично повторюється Бахмутський сценарій: військовий експерт Снєгирьов про ситуацію в Авдіївці
15:08
Оновлено
метро
У Києві людина впала на колію метро: роботу "червоної" гілки відновили
15:05
дощь, гроза, парасоля, негода
Будуть температурні контрасти: синоптикиня Наталка Діденко про погоду на вихідних
15:02
На фото: "Гра престолів"
Сценарист "Бетмена 2" працює над спіноффом "Гри престолів"
14:55
Такер Карлсон і Путін
У ГУР назвали інтерв'ю Путіна пропагандисту Карлсону російською спецоперацією
14:39
Шмигаль
Шмигаль заявив про створення промислово-оборонного комітету України
14:34
Фінляндія
Фінляндія оголосила про надання Україні пакета військової допомоги на майже €190 млн
14:21
на фото Георгій Мазурашу
Нардеп Мазурашу вийшов із партії "Слуга Народу"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV