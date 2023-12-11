Командира армії РФ заочно засудили до довічного увʼязнення за розстріл цивільного на Київщині
В Україні до довічного позбавлення волі заочно засудили командира-розвідника російської армії Дмитра Дьогтя. Він причетний до масових вбивств цивільних українців на Київщині
Про це інформують пресцентри СБУ й Офісу генпрокурора.
Обіймаючи посаду керівника розвідки 64-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії, Дьоготь брав участь у захопленні Бучанського району на Київщині.У період тимчасової окупації громади він командував діями підлеглих під час проведення каральних акцій проти місцевих жителів.
Зазначається, що у ході таких рейдів окупанти викрадали та вбивали людей, а також грабували приватні помешкання. При цьому військовий посадовець власноруч застосовував вогнепальну зброю проти цивільних.
Встановлено, що 3 березня 2022 року на одній з вулиць селища Гавронщина Бучанського району Дьоготь зупинив беззбройного 70-річного громадянина і вдарив його в обличчя прикладом автомата. Після падіння потерпілого росіянин розстріляв чоловіка в спину.
Ініційована Службою безпеки України судово-медична експертиза підтвердила, що причиною загибелі місцевого жителя стали численні вогнепальні поранення і втрата крові.
Російського командира визнали винним за порушення законів та звичаїв війни і призначили йому довічне позбавлення волі заочно. Наразі тривають комплексні заходи для встановлення місця перебування засудженого для його покарання за злочини проти українців.
- Київський районний суд Харкова 13 листопада визнав винним 38-річного чоловіка, який 1 березня 2022 року навів російську ракету на будівлю Харківської ОВА.
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