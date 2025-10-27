"Нараховував зарплату звільненим військовим": на Київщині ДБР повідомило про підозру начальнику фінслужби військової частини
У понеділок, 27 жовтня, Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України викрило начальника фінслужби військової частини на Київщині, який незаконно продовжував нараховувати зарплати звільненим військовослужбовцям
Про це повідомили на сайті ДБР.
"Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили начальника фінансової служби військової частини на Київщині, який незаконно продовжував нараховувати грошове забезпечення звільненим військовослужбовцям", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після звільнення двох військових офіцер ще майже рік продовжував нараховувати їм грошове забезпечення. За даними експертизи, збитки держави склали близько 500 тисяч гривень.
Фігуранту оголосили підозру у недбалому ставленні до служби, що заподіяло істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
- 22 жовтня співробітники ДБР спільно з СБУ затримали двох військових із Харківщини та їхнього цивільного спільника, яких підозрюють у крадіжці дизельного пального з військової частини з метою подальшого продажу.
