Затримано двох військових, які викрали 24 тони пального з військової частини на Харківщині для продажу
Співробітники ДБР у взаємодії з СБУ затримали та повідомили про підозру двом військовим з Харківської області та їх цивільному спільнику, які крали дизельне пальне з військової частини для продажу
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
Зазначається, що військові вносили у звітну документацію щодо виїзду транспорту підрозділу неправдиві дані щодо пройдених маршрутів, тим самим створюючи надлишки невикористаного палива.
"Потім це паливо вони збували великими партіями на території Харківської області за ціною 35 гривень за 1 літр. Задокументовано продаж 24 тон пального (три партії по 8 тон) на суму майже 1 млн грн", - розповіли в ДБР.
Повідомляється, що під час продажу третьої партії пального фігурантів затримали. Також було проведено обшуки за місцями проживання ділків та у транспортних засобах, які вони використовували.
Під час обшуків правоохоронці вилучили значні суми готівкою, документацію щодо використання палива, чорнові записи викрадених об’ємів палива та розподілу грошей, два транспортні засоби та спеціальні прилади для скручування пробігу транспортного засобу.
"Двом військовим та їхньому цивільному спільнику повідомлено про підозру у викраденні військового майна в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 410 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Фігурантам обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою.
"В ході досудового розслідування викрадене паливо буде повернуто до Збройних Сил України", - додали в ДБР.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Біла Церква
