СБУ і Нацполіція затримали 12 учасників наркосиндикату, які продавали наркотики й важкі психотропи по всій Україні
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією 14 жовтня викрили 12 учасників організованого злочинного угруповання, яке займалося продажем наркотиків та важких психотропних речовин по всій Україні
Про це повідомляє СБУ у telegram-каналі.
"Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували організоване злочинне угруповання, яке займалося продажем наркотиків та важких психотропів по всій території України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом було затримано 12 осіб за результатами спецоперації у Київській, Херсонській, Одеській, Дніпропетровській та Хмельницькій областях .
Як з’ясувало слідство, учасники схеми налагодили повний цикл наркобізнесу — від масового виготовлення наркотиків до їх розповсюдження через мережу дилерів. Для виробництва і зберігання речовин фігуранти орендували складські приміщення в різних регіонах України.
Для збуту готової продукції учасники запустили Telegram‑магазини з власними позиціями. Контактували через анонімні чати під фальшивими нікнеймами, а платіжні операції здійснювалися тільки в криптовалюті — так маскували грошові потоки нелегальної торгівлі.
Читайте також: Лабораторії, склади, сотні літрів хімікатів та вибухівка. Ліквідовано наркосиндикат, створений в Україні громадянином РФ
"За матеріалами справи, доставку "замовлення" здійснювали наркокур’єри за допомогою так званих "закладок" або поштових сервісів. Під час обшуків за місцями проживання та в нарколабораторіях фігурантів вилучено понад 30 кг психотропів, 5700 л прекурсорів та інших хімічних сполук, а також смартфони та банківські картки із доказами злочинів", - підкреслили у повідомленні.
У СБУ додали, що також пд час обшуків було виявлено 44 вибухівки, які направлені на експертизу.
Обшуки в учасників наркосиндикату, фото: СБУ
Фігурантам повідомлено про підозру за декількома статтями ККУ:
- чч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);
- ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене злочинною організацією);
- ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, вчинене злочинною організацією);
- ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене злочинною організацією).
Наразі учасники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
фото: СБУ
фото: СБУ
- 9 жовтня У Тернопільській області поліцейські викрили масштабну наркоторговельну мережу, що діяла під прикриттям продажу чаю та "вітамінних добавок" й отруювала дітей. Правоохоронці вилучили понад 700 кг наркотичних засобів і затримали 21 особу, серед яких — неповнолітні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.95
- EUR Купівля 48.05Продаж 48.68
- Актуальне
- Важливе