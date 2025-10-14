СБУ і Нацполіція затримали 12 учасників наркосиндикату, які продавали наркотики й важкі психотропи по всій Україні

Про це повідомляє СБУ у telegram-каналі.

"Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували організоване злочинне угруповання, яке займалося продажем наркотиків та важких психотропів по всій території України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом було затримано 12 осіб за результатами спецоперації у Київській, Херсонській, Одеській, Дніпропетровській та Хмельницькій областях .

Як з’ясувало слідство, учасники схеми налагодили повний цикл наркобізнесу — від масового виготовлення наркотиків до їх розповсюдження через мережу дилерів. Для виробництва і зберігання речовин фігуранти орендували складські приміщення в різних регіонах України.

Для збуту готової продукції учасники запустили Telegram‑магазини з власними позиціями. Контактували через анонімні чати під фальшивими нікнеймами, а платіжні операції здійснювалися тільки в криптовалюті — так маскували грошові потоки нелегальної торгівлі.

"За матеріалами справи, доставку "замовлення" здійснювали наркокур’єри за допомогою так званих "закладок" або поштових сервісів. Під час обшуків за місцями проживання та в нарколабораторіях фігурантів вилучено понад 30 кг психотропів, 5700 л прекурсорів та інших хімічних сполук, а також смартфони та банківські картки із доказами злочинів", - підкреслили у повідомленні.

У СБУ додали, що також пд час обшуків було виявлено 44 вибухівки, які направлені на експертизу.

фото: СБУ

Фігурантам повідомлено про підозру за декількома статтями ККУ:

чч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене злочинною організацією);

ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, вчинене злочинною організацією);

ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене злочинною організацією).

Наразі учасники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

