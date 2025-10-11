Лабораторії, склади, сотні літрів хімікатів та вибухівка. Ліквідовано наркосиндикат, створений в Україні громадянином РФ

Використовуючи сучасні технології, поштові сервіси та зашифровані канали зв’язку, її учасники маскували склади з прекурсорами та дві повноцінні професійно обладнані нарколабораторії у складських приміщеннях, де виготовлялось більше 15 кг психотропів на місяць, інформує 11 жовтня 2025 року Національна поліція України.

Як діяв наркосиндикат

"Організація мала чітку структуру та налагоджену систему комунікації. До складу групи входило тринадцять осіб із Херсонської, Одеської, Дніпровської, Київської та Хмельницької областей. Двоє учасників, які діяли на території України, повністю налагодили всі технологічні процеси, виконуючи вказівки невстановленого організатора з російським номером телефону, який дистанційно координував діяльність через месенджер", - йдеться у повідомленні.

Кожен учасник угруповання мав чітко визначені функції. Одні займалися виготовленням і фасуванням психотропних речовин, інші постачали прекурсори та обладнання, треті - організовували транспортування, а окремі члени групи відповідали за зберігання, збут і фінансові операції.

Організатори навчали виконавців не лише конфіденційно фасувати та відправляти готовий "товар", а й самостійно виготовляти його за детальними технологічними інструкціями. Вони володіли спеціальними знаннями у сфері хімії або користувалися професійними порадами з відкритих джерел, що дозволяло вдосконалювати процес виробництва.

Координація між учасниками здійснювалася через месенджер Telegram, де правоохоронці задокументували низку чатів із детальним обговоренням технології виготовлення, фасування, зберігання та відправлення готових партій клієнтам. Кожна партія контролювалася організаторами особисто — у переписках злочинців збереглися фотозвіти, вагові показники та підтвердження відправлень.

Розповсюджували психотропи через служби доставки. Для маскування відправлень у поштових накладних їх маркували як побутові товари. Для отримання таких посилок учасники використовували вигадані дані осіб.

Що дали обшуки

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту боротьби з наркозлочинністю НПУ та Служби безпеки України провели обшуки за місцями проживання фігурантів, на складах та в лабораторії, під час яких вилучили лабораторне обладнання, реактори, 44 одиниці вибухівки, 700 літрів хімічних сполук для виробництва психотропів, 5000 літрів прекурсорів, 30 кг солей альфа-РVP та інші речові докази.

Усім учасникам організованої групи повідомлено про підозру за незаконне виготовлення, зберігання та збут психотропних речовин, вчинене організованою групою (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють особу організатора з російським номером телефону, який координував діяльність наркосиндикату.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

За даними ОГП, йдеться про 12 фігурантів справи. "У вересні 2025 року правоохоронці затримали десятьох осіб у порядку ст. 208 КПК України. Ще двом учасникам, які перебувають у місцях несвободи за іншими кримінальними провадженнями, також повідомлено про підозру", - розповіли у прокуратурі.

Окремо, під час одного з обшуків виявлено вибухові речовини іноземного виробництва – 28 одиниць пластичної вибухівки EDC-4, 1 кг BLACKDOUGH та 41 електродетонатор. Усе вилучене передано вибухотехнічній службі для знешкодження та експертизи.