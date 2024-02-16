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Головна Кримінал Нардеп Артем Дмитрук, виключений зі "Слуги Народу", вніс заставу за архідиякона УПЦ МП Павла (Музичука)

Нардеп Артем Дмитрук, виключений зі "Слуги Народу", вніс заставу за архідиякона УПЦ МП Павла (Музичука)

16 лютого, 2024 п'ятниця
00:58
Кримінал

У четвер, 15 лютого, народний депутат Артем Дмитрук вніс заставу за насельника Києво-Печерської лаври архідиякона Павла (Музичука)

Про це повідомили на сайті УПЦ МП, а також сам депутат написав про внесену заставу в телеграмі.

Колишній народний депутат від "Слуги Народу", а тепер позафракційний Дмитрук коротко зазначив: "Заставу внесено". 

Двома днями раніше він написав про те, що 13 лютого Солом’янський районний суд Києва призначив Музичуку заставу в розмірі 121 тис. грн – замість пів мільйона, як того просило обвинувачення. Також суд поклав обов'язки на ченця Лаври: здати свій закордонний паспорт, не залишати межі Києва та носити електронний браслет. Сторона захисту заявила, що не задоволена таким рішенням і звертатиметься до апеляційного суду для обрання ченцю запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

  • Монаха Києво-Печерської Лаври ієродиякона УПЦ МП Павла Музичука СБУ затримала 9 лютого за підозрою у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України.
  • 13 лютого в Солом’янському райсуді Києва відбулося засідання щодо обрання йому  запобіжного заходу. СБУ звинуватила ченця в організації провокацій у Києво-Печерській лаврі. 
Теги:
Суспільство
УПЦ МП
Війна з Росією
Слуга народу
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