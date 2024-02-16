Нардеп Артем Дмитрук, виключений зі "Слуги Народу", вніс заставу за архідиякона УПЦ МП Павла (Музичука)
У четвер, 15 лютого, народний депутат Артем Дмитрук вніс заставу за насельника Києво-Печерської лаври архідиякона Павла (Музичука)
Про це повідомили на сайті УПЦ МП, а також сам депутат написав про внесену заставу в телеграмі.
Колишній народний депутат від "Слуги Народу", а тепер позафракційний Дмитрук коротко зазначив: "Заставу внесено".
Двома днями раніше він написав про те, що 13 лютого Солом’янський районний суд Києва призначив Музичуку заставу в розмірі 121 тис. грн – замість пів мільйона, як того просило обвинувачення. Також суд поклав обов'язки на ченця Лаври: здати свій закордонний паспорт, не залишати межі Києва та носити електронний браслет. Сторона захисту заявила, що не задоволена таким рішенням і звертатиметься до апеляційного суду для обрання ченцю запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.
- Монаха Києво-Печерської Лаври ієродиякона УПЦ МП Павла Музичука СБУ затримала 9 лютого за підозрою у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України.
- 13 лютого в Солом’янському райсуді Києва відбулося засідання щодо обрання йому запобіжного заходу. СБУ звинуватила ченця в організації провокацій у Києво-Печерській лаврі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.78 Купівля 37.78Продаж 38.34
- EUR Купівля 40.62Продаж 41.44
- Актуальне
- Важливе