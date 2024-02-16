Нардеп Артем Дмитрук, виключений зі "Слуги Народу", вніс заставу за архідиякона УПЦ МП Павла (Музичука)

Про це повідомили на сайті УПЦ МП, а також сам депутат написав про внесену заставу в телеграмі.

Колишній народний депутат від "Слуги Народу", а тепер позафракційний Дмитрук коротко зазначив: "Заставу внесено".

Двома днями раніше він написав про те, що 13 лютого Солом’янський районний суд Києва призначив Музичуку заставу в розмірі 121 тис. грн – замість пів мільйона, як того просило обвинувачення. Також суд поклав обов'язки на ченця Лаври: здати свій закордонний паспорт, не залишати межі Києва та носити електронний браслет. Сторона захисту заявила, що не задоволена таким рішенням і звертатиметься до апеляційного суду для обрання ченцю запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.