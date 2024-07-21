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Нацполіція оприлюднила фото й прикмети підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

21 липня, 2024 неділя
21:52
Кримінал Підозрюваний у вбивсті Ірини Фаріон

Правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства екснардепки, мовознавиці та професорки Львівської політехніки Ірини Фаріон

Зміст

Про це повідомляє Національна поліція.

Прикмети розшукуваного:

  • вік - близько 20 років;
  • зріст - 170-180 см;
  • худорлявої статури.

Зазначається, що на момент скоєння злочину чоловік був одягнений у спортивні штани темного кольору, чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої - футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні.

Також на голові була панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями, а на ногах - білі високі шкарпетки, кросівки черво-чорні з білою підошвою. Крім цього, на руках були одягнуті червоні рукавиці.

"Якщо ви володієте інформацією, що допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного зловмисника - телефонуйте за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

У п'ятницю, 19 липня, у Львові на вул. Масарика, 3 на професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон вчинили замах. Невідомий вистрелив їй у голову з вогнепальної зброї.

Ірину Фаріон доправили до лікарні Св. Пантелеймона Першого територіального медичного об'єднання Львова на вулиці Миколайчука. 

Згодом стало відомо, що Ірина Фаріон перебуває у глибокій мозковій комі на штучній вентиляції легень, проте лікарі борються за її життя.  Проте упродовж години медики були змушені повідомити сумну звістку: Ірина Фаріон померла у лікарні.

Після смерті політикині злочин перекваліфікували на ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

До розслідування залучили майже всю поліцію міста, частково - Львівщини, також працюють оперативники та слідчі груп, які приїхали з Києва на чолі із заступниками Нацполіції та СБУ. Призначена низка експертиз, серед яких і балістична.

Теги:
Суспільство
Україна
Львів
поліція
новини Львова
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