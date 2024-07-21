Нацполіція оприлюднила фото й прикмети підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

Про це повідомляє Національна поліція.

Прикмети розшукуваного:

вік - близько 20 років;

зріст - 170-180 см;

худорлявої статури.

Зазначається, що на момент скоєння злочину чоловік був одягнений у спортивні штани темного кольору, чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої - футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні.

Також на голові була панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями, а на ногах - білі високі шкарпетки, кросівки черво-чорні з білою підошвою. Крім цього, на руках були одягнуті червоні рукавиці.

"Якщо ви володієте інформацією, що допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного зловмисника - телефонуйте за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

У п'ятницю, 19 липня, у Львові на вул. Масарика, 3 на професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон вчинили замах. Невідомий вистрелив їй у голову з вогнепальної зброї.

Ірину Фаріон доправили до лікарні Св. Пантелеймона Першого територіального медичного об'єднання Львова на вулиці Миколайчука.

Згодом стало відомо, що Ірина Фаріон перебуває у глибокій мозковій комі на штучній вентиляції легень, проте лікарі борються за її життя. Проте упродовж години медики були змушені повідомити сумну звістку: Ірина Фаріон померла у лікарні.

Після смерті політикині злочин перекваліфікували на ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

До розслідування залучили майже всю поліцію міста, частково - Львівщини, також працюють оперативники та слідчі груп, які приїхали з Києва на чолі із заступниками Нацполіції та СБУ. Призначена низка експертиз, серед яких і балістична.