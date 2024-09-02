Нацполіція та СБУ затримали ексвʼязня, який координував підпали авто Сил оборони у трьох містах

Про це інформує Служба безпеки.

У Миколаєві, Одесі й Херсоні затримали координатора й трьох підпалювачів автівок Сил оборони, які діяли на користь ФСБ.

Відомо, що координував підпали ексвʼязень із Херсонської області, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю.

Чоловіка помітила ФСБ під час його перебування в тюрмі. Після звільнення на фігуранта вийшов представник спецслужби РФ із пропозицією співпрацювати за гроші.

Підозрюваний залучив до здійснення підпалів свою співмешканку та двох кримінальників, які разом з ним перебували у вʼязниці.

"За даними слідства, фігуранти "гастролювали" одразу по трьох обласних центрах. Там вони спочатку відстежували авто українських захисників, а потім "погоджували" потенційні цілі з російським куратором. Після його "відмашки" зловмисники прибували до місць паркування військових автомобілів в темну пору доби та підпалювали їх", - розповідають у СБУ.

Зазначено, підозрювані використовували мінівідеокамеру для фіксування загорання, після чого передавали матеріали координатору, який мав їх надіслати співробітниками ФСБ.

Відомо, що фігуранти змогли підпалити 5 автівок Сил оборони.

Координатора угруповання та його співмешканку затримали в Одесі, коли двох інших підозрюваних - у Херсоні.

У ході обшуків затриманих вилучили автомат Калашникова, пістолет з набоями, гранати Ф-1 та РГД-5, флеш-носії, відеокамеру та мобільні телефони із доказами злочинів.

"Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, скоєне за попередньою змовою групою осіб)", - резюмують у СБУ.

Наразі підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років за ґратами.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.